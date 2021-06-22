Sub-17: Técnico Menta fala sobre foco do São Paulo no início da temporada

Crédito: Divulgação/São Paulo

O sub-17 do São Paulo foi muito bem na temporada passada, com dois títulos conquistados: a Copa do Brasil e a Supercopa. No entanto, para o técnico Menta, a equipe precisa manter o foco para conseguir bons frutos também neste começo de competições.

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- Meninos de 16 ou 17 anos vislumbram coisas fora da realidade e temos todo um trabalho para apoiar o atleta. Não é apenas ganhar o campeonato, é subir para o profissional. Hoje tem muitos meninos de Cotia no profissional e isso faz com que eles vejam que é possível chegar ao profissional. Para isso, é buscar a evolução sempre com humildade - afirmou o treinador da categoria ao site oficial do São Paulo.

Quem deve ser o titular do ataque do São Paulo na vaga de Luciano? Vote na enquete! Durante a temporada passada e no início dessa, alguns jogadores estão sendo destaques. Outros, já tiveram oportunidades no elenco profissional e vêm treinando com Hernán Crespo. No entanto, Menta afirmou que trata todos do elenco com a mesma condição e destacou o amadurecimento dos jogadores.

- Procuramos ter um olhar atento com todos, porque a gente não sabe quem vai chegar ao profissional. Claro que alguns necessitam um pouco mais de atenção, mas tenho visto esses meninos com um amadurecimento muito bom. Importante destacar que não adianta só a gente cuidar. Eles precisam ter o apoio da família e das pessoas em volta. Fico feliz em ver que eles entendem que são atletas - finalizou.