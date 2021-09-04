Sub-17: São Paulo vence o Desportivo Brasil e segue invicto no Paulista

Assim como no sub-15, o São Paulo segue fazendo uma grande campanha também no Campeonato Paulista sub-17. Neste sábado, em Cotia, o Tricolor goleou o Desportivo Brasil por 5 a 1, com gols de Boer (2), Maik, Matheus Manso e Lazzaro. O primeiro tempo do São Paulo foi arrasador. Logo com um minuto de jogo, Boer aproveitou sobra na área e bateu com estilo para abrir o placar. Dois minutos depois, Maik cortou para o meio e chutou. A bola desviou na zaga, enganou o goleiro e o Tricolor chegou ao segundo gol. Aos 30, Matheus Manso recebeu cruzamento de Paulinho e fez o terceiro gol.
Na etapa final, Boer marcou mais um aos 4 minutos, batendo de cobertura sobre o goleiro. Depois o Desportivo Brasil diminuiu com um gol contra de Paulinho. Aos 40, Lazzaro garantiu o quinto gol e a goleada tricolor.
O sub-17 do São Paulo segue na liderança do grupo, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O time volta a campo no próximo sábado (11), quando enfrentará o Ska Brasil, também em Cotia.