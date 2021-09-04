Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-17: São Paulo vence o Desportivo Brasil e segue invicto no Paulista

Em jogo disputado em Cotia, Boer (2), Maik, Matheus Manso e Lazzaro marcaram na vitória do Tricolor por 5 a 1. Clube tem 100% de aproveitamento no estadual
...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 16:30

LanceNet

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
Assim como no sub-15, o São Paulo segue fazendo uma grande campanha também no Campeonato Paulista sub-17. Neste sábado, em Cotia, o Tricolor goleou o Desportivo Brasil por 5 a 1, com gols de Boer (2), Maik, Matheus Manso e Lazzaro. O primeiro tempo do São Paulo foi arrasador. Logo com um minuto de jogo, Boer aproveitou sobra na área e bateu com estilo para abrir o placar. Dois minutos depois, Maik cortou para o meio e chutou. A bola desviou na zaga, enganou o goleiro e o Tricolor chegou ao segundo gol. Aos 30, Matheus Manso recebeu cruzamento de Paulinho e fez o terceiro gol.
Na etapa final, Boer marcou mais um aos 4 minutos, batendo de cobertura sobre o goleiro. Depois o Desportivo Brasil diminuiu com um gol contra de Paulinho. Aos 40, Lazzaro garantiu o quinto gol e a goleada tricolor.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O sub-17 do São Paulo segue na liderança do grupo, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O time volta a campo no próximo sábado (11), quando enfrentará o Ska Brasil, também em Cotia.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados