  • Sub-17: São Paulo goleia Grêmio Santo Antônio-MS por 14 a 0 na estreia da Copa do Brasil
Sub-17: São Paulo goleia Grêmio Santo Antônio-MS por 14 a 0 na estreia da Copa do Brasil

Tricolor abre três gols no primeiro tempo e constrói goleada maior na segunda etapa. Clube do Morumbi vai enfrentar o vencedor de Jacuipense-BA ou Vila Nova-GO nas oitavas...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 20:00

LanceNet

17 ago 2021 às 20:00
Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
O São Paulo goleou o Grêmio Santo Antônio-MS por 14 a 0, em Cotia, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Eduardo Brito, Alves, Kaiky Carvalho (2), Newerton, Cauã, Boer (2), Kayque Ryann, Ythallo, João Douglas, João Gabriel, Perroni e Mateus Manso marcaram os gols do Tricolor, que agora espera Jacuipense-BA ou Vila Nova-GO nas oitavas de final. A equipe do técnico Menta foi dominante do início ao fim do confronto, mas demorou para abrir o placar. Aos 33 minutos, Newerton partiu em velocidade e passou para Eduardo Brito, que teve liberdade para balançar as redes.
o Tricolor seguiu pressionando e ampliou aos 35 minutos com um golaço de Alves, que deu um belo chute no meio-campo e encobriu o goleiro adversário. Antes do intervalo, ainda deu tempo de fazer o terceiro com Kaiky Carvalho, que, aos 38, finalizou na entrada da área e contou com um desvio para marcar.
O Tricolor não se contentou com o resultado, seguiu no ataque, e fez mais nove gols. O sexto ocorreu aos 17 minutos, em uma cabeçada de Cauã. O sétimo gol veio aos 21 minutos, quando Boer recebeu um cruzamento rasteiro e finalizou no canto direito do goleiro.
Aos 23 minutos, Kayque Ryann fez o oitavo gol do time da casa. Ythallo ampliou aos 25 com uma cabeçada. Logo no minuto seguinte saiu o décimo tento, com Boer. Para fechar o grande resultado do São Paulo em Cotia, João Douglas, João Gabriel, Perroni e Mateus Manso ainda marcaram aos 30, 32, 35 e 45 minutos, respectivamente.

