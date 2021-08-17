Sub-17: São Paulo goleia Grêmio Santo Antônio-MS por 14 a 0 na estreia da Copa do Brasil

O São Paulo goleou o Grêmio Santo Antônio-MS por 14 a 0, em Cotia, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Eduardo Brito, Alves, Kaiky Carvalho (2), Newerton, Cauã, Boer (2), Kayque Ryann, Ythallo, João Douglas, João Gabriel, Perroni e Mateus Manso marcaram os gols do Tricolor, que agora espera Jacuipense-BA ou Vila Nova-GO nas oitavas de final. A equipe do técnico Menta foi dominante do início ao fim do confronto, mas demorou para abrir o placar. Aos 33 minutos, Newerton partiu em velocidade e passou para Eduardo Brito, que teve liberdade para balançar as redes.
o Tricolor seguiu pressionando e ampliou aos 35 minutos com um golaço de Alves, que deu um belo chute no meio-campo e encobriu o goleiro adversário. Antes do intervalo, ainda deu tempo de fazer o terceiro com Kaiky Carvalho, que, aos 38, finalizou na entrada da área e contou com um desvio para marcar.
O panorama do segundo tempo foi o mesmo. Logo aos seis minutos, Newerton tentou um drible dentro da área e sofreu pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e converteu. O camisa 11 ainda participou do quinto gol, aos 11 minutos, ao rolar a bola para Kaiky finalizar.
O Tricolor não se contentou com o resultado, seguiu no ataque, e fez mais nove gols. O sexto ocorreu aos 17 minutos, em uma cabeçada de Cauã. O sétimo gol veio aos 21 minutos, quando Boer recebeu um cruzamento rasteiro e finalizou no canto direito do goleiro.
Aos 23 minutos, Kayque Ryann fez o oitavo gol do time da casa. Ythallo ampliou aos 25 com uma cabeçada. Logo no minuto seguinte saiu o décimo tento, com Boer. Para fechar o grande resultado do São Paulo em Cotia, João Douglas, João Gabriel, Perroni e Mateus Manso ainda marcaram aos 30, 32, 35 e 45 minutos, respectivamente.