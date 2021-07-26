Sub-17: Menta vê disputa pela semi do Brasileiro aberta e valoriza dedicação do São Paulo

Crédito: Fernando Roberto/Saopaulofc.net

O São Paulo empatou com o Flamengo em 3 a 3, em Cotia, na ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. Após sair na frente e abrir 2 a 0, o Tricolor permitiu a virada, mas empatou nos minutos finais. Por conta disso, o técnico da equipe, Menta, valorizou a dedicação do elenco. - O jogo foi uma montanha-russa de emoções. Começamos bem, fomos felizes ao abrir 2 a 0, mas demos alguns ‘vacilos’, algo natural da idade, e o adversário soube aproveitar. Conversamos no vestiário e conseguimos resolver os problemas. Reorganizamos, tivemos maior equilíbrio e conseguimos o empate. Tivemos até chance de virar o jogo. Está tudo aberto para o jogo da volta - afirmou o treinador em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Além de destacar a garra da equipe, Menta também comentou sobre a mudança no esquema tático do São Paulo, que passou do 4-3-3 para o 3-5-2, mesmo esquema usado na equipe profissional, dirigida por Hernán Crespo.

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GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do Brasil- Na base, a gente costuma dizer que é uma escola para os meninos. Onde podemos experimentar muita coisa com os atletas, até para eles aprenderem a jogar em várias posições e terem evolução na parte ofensiva e defensiva, para chegar mais consolidado ao profissional. Dentro da necessidade, podemos voltar a utilizar esse esquema, sim - analisou.