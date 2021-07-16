Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-17: Menta destaca maturidade do São Paulo em classificação no Brasileiro

Técnico do Tricolor lamentou a derrota contra o Fluminense, por 2 a 0, mas destacou espírito da equipe em conseguir segurar a vantagem e a classificação às semis do torneio...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 16:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, no jogo de volta das quartas de final do Brasileiro sub-17. No entanto, o Tricolor paulista avançou de fase, já que venceu a ida por 4 a 1. O técnico Menta lamentou a derrota, mas elogiou a maturidade de sua equipe contra os cariocas.
São Paulo comemorou 16 anos do tri da Libertadores: veja onde estão os principais jogadores daquela conquista
- O time teve maturidade defensiva boa, que impediu que levássemos mais gols. O saldo foi positivo, pensando na competição, pois conquistamos o nosso objetivo maior, que era a classificação. Não foi uma festa completa, mas não podemos esquecer que estamos que enfrentamos uma grande equipe e é importante para a maturidade dos meninos passar por isso - afirmou, ao site oficial do São Paulo.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Ao contrário de outros jogos, o São Paulo teve muitas dificuldades em criar oportunidades de gol e chegou a ser pressionado pelo Fluminense, principalmente nos minutos finais. Caso o Flu tivesse feito mais um gol, a decisão seria nos pênaltis.
- Não fizemos um bom jogo. Mas sabíamos que seria um jogo de 180 minutos e conseguimos aproveitar o fato de ter feito um bom trabalho em casa. Tivemos dificuldades para construir jogadas e apresentar o futebol que todo mundo conhece - finalizou Menta.
Na semifinal, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo. A data e o horário do confronto será anunciado nos próximos dias pela CBF. O jogo de ida será em Cotia, na casa são-paulina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados