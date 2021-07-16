Sub-17: Menta destaca maturidade do São Paulo em classificação no Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, no jogo de volta das quartas de final do Brasileiro sub-17. No entanto, o Tricolor paulista avançou de fase, já que venceu a ida por 4 a 1. O técnico Menta lamentou a derrota, mas elogiou a maturidade de sua equipe contra os cariocas.

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- O time teve maturidade defensiva boa, que impediu que levássemos mais gols. O saldo foi positivo, pensando na competição, pois conquistamos o nosso objetivo maior, que era a classificação. Não foi uma festa completa, mas não podemos esquecer que estamos que enfrentamos uma grande equipe e é importante para a maturidade dos meninos passar por isso - afirmou, ao site oficial do São Paulo.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Ao contrário de outros jogos, o São Paulo teve muitas dificuldades em criar oportunidades de gol e chegou a ser pressionado pelo Fluminense, principalmente nos minutos finais. Caso o Flu tivesse feito mais um gol, a decisão seria nos pênaltis.

- Não fizemos um bom jogo. Mas sabíamos que seria um jogo de 180 minutos e conseguimos aproveitar o fato de ter feito um bom trabalho em casa. Tivemos dificuldades para construir jogadas e apresentar o futebol que todo mundo conhece - finalizou Menta.