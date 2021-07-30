Sub-17: Menta aposta em equilíbrio do São Paulo para chegar na final do Brasileiro

O São Paulo joga a vaga na final do Brasileiro sub-17 neste sábado contra o Flamengo, às 14h, na Gávea. Com o primeiro jogo, em Cotia, empatado por 3 a 3, qualquer novo empate leva a decisão às penalidades. Para o técnico Menta, o Tricolor precisará ter equilíbrio para sair classificado. - Sensação para o jogo é muito positivo. Está todo mundo ligado e temos um time acostumado com decisão e grandes jogos. Acredito que teremos a manutenção do nosso jogo equilibrado e ofensivo - disse o comandante são-paulino ao site oficial do clube.
O elenco do Tricolor chegou ao Rio de Janeiro na quinta-feira e nesta sexta-feira, treinou nas Laranjeiras, estádio do Fluminense. O técnico Menta comandou uma atividade tática e os atletas treinarem cobrança de pênaltis.
ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco
O volante Negrucci admitiu ansiedade para a partida, mas garantiu que ele e seus companheiros estão confiantes em um bom resultado.
- Estamos preparados e focados para chegar na decisão e ser campeão. A gente precisa entrar ligado e não pode desligar nem um minuto, porque sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe - afirmou.