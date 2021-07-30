Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sub-17: Menta aposta em equilíbrio do São Paulo para chegar na final do Brasileiro
Tricolor decide vaga para a decisão do torneio em jogo contra o Flamengo, na Gávea, no Rio. Primeira partida terminou empatada em 3 a 3 e novo empate leva decisão aos pênaltis
...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 19:00

LanceNet

Crédito: Fernando Roberto/Saopaulofc.net
O São Paulo joga a vaga na final do Brasileiro sub-17 neste sábado contra o Flamengo, às 14h, na Gávea. Com o primeiro jogo, em Cotia, empatado por 3 a 3, qualquer novo empate leva a decisão às penalidades. Para o técnico Menta, o Tricolor precisará ter equilíbrio para sair classificado. - Sensação para o jogo é muito positivo. Está todo mundo ligado e temos um time acostumado com decisão e grandes jogos. Acredito que teremos a manutenção do nosso jogo equilibrado e ofensivo - disse o comandante são-paulino ao site oficial do clube.
O elenco do Tricolor chegou ao Rio de Janeiro na quinta-feira e nesta sexta-feira, treinou nas Laranjeiras, estádio do Fluminense. O técnico Menta comandou uma atividade tática e os atletas treinarem cobrança de pênaltis.
ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco
- Estamos preparados e focados para chegar na decisão e ser campeão. A gente precisa entrar ligado e não pode desligar nem um minuto, porque sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe - afirmou.
- Estamos preparados e focados para chegar na decisão e ser campeão. A gente precisa entrar ligado e não pode desligar nem um minuto, porque sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados