Sub-17 do São Paulo entra para a história do clube após goleada por 14 a 0 na estreia da Copa do Brasil

Na última terça-feira (17), o time sub-17 do São Paulo entrou para a história do clube ao aplicar a maior goleada do Tricolor em Cotia. A vitória por 14 a 0 sobre o Grêmio Santo Antônio foi a maior do São Paulo em jogo oficiais realizados no CFA de Cotia, contando todas as categorias de base e futebol feminino.
O resultado, além de entrar para a história, fez a equipe são-paulina se classificar para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, título que o clube defende.
Os gols da vitória do Tricolor foram marcados por Eduardo Brito, Alves, Kaiky Carvalho (2), Newerton, Cauã, Boer (2), Kayque Ryann, Ythallo, João Douglas, João Gabriel, Perroni e Mateus Manso.
Antes dessa partida, a vitória tricolor por 13 a 0 sobre o Grêmio Barueri, no dia 30 de abril de 2016 era a maior do clube no CFA Laudo Natel. A partida em questão também foi vencida pela categoria sub-17 e contou com gols de jogadores que hoje são titulares do time profissional.Os gols da vitória do sub-17 contra o Grêmio Barueri, em 2016, foram marcados por Danilo (3), Rodrigo Nestor (2), Marquinhos Cipriano (2), Gabriel Sara, Luan, Fabinho (2) e Kiefer (2).
O São Paulo enfrentará o Jacuipense, da Bahia, que bateu o Vila Nova, de Goiás, nos pênaltis e avançou para as oitavas de final.