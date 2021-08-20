Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sub-17 do São Paulo entra para a história do clube após goleada por 14 a 0 na estreia da Copa do Brasil
futebol

Sub-17 do São Paulo entra para a história do clube após goleada por 14 a 0 na estreia da Copa do Brasil

Placar marcou a maior goleada da história do clube em jogos oficiais da base e do futebol feminino no CFA de Cotia. São Paulo se classificou para as oitavas de final do torneio...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 16:21

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
Na última terça-feira (17), o time sub-17 do São Paulo entrou para a história do clube ao aplicar a maior goleada do Tricolor em Cotia. A vitória por 14 a 0 sobre o Grêmio Santo Antônio foi a maior do São Paulo em jogo oficiais realizados no CFA de Cotia, contando todas as categorias de base e futebol feminino.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O resultado, além de entrar para a história, fez a equipe são-paulina se classificar para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, título que o clube defende.
Os gols da vitória do Tricolor foram marcados por Eduardo Brito, Alves, Kaiky Carvalho (2), Newerton, Cauã, Boer (2), Kayque Ryann, Ythallo, João Douglas, João Gabriel, Perroni e Mateus Manso.
Antes dessa partida, a vitória tricolor por 13 a 0 sobre o Grêmio Barueri, no dia 30 de abril de 2016 era a maior do clube no CFA Laudo Natel. A partida em questão também foi vencida pela categoria sub-17 e contou com gols de jogadores que hoje são titulares do time profissional.Os gols da vitória do sub-17 contra o Grêmio Barueri, em 2016, foram marcados por Danilo (3), Rodrigo Nestor (2), Marquinhos Cipriano (2), Gabriel Sara, Luan, Fabinho (2) e Kiefer (2).
O São Paulo enfrentará o Jacuipense, da Bahia, que bateu o Vila Nova, de Goiás, nos pênaltis e avançou para as oitavas de final.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados