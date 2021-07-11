Sub-17 do São Paulo aposta no ataque para avançar no Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Fluminense por 4 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, em Cotia. O técnico Menta ficou duplamente satisfeito com o resultado obtido.

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Além, obviamente, da vitória, o treinador ainda viu sua equipe aproveitar melhor as oportunidades de gol criadas, algo que preocupava nos últimos jogos, principalmente contra o Palmeiras, onde o Tricolor foi melhor, mas acabou não marcando e saiu derrotado.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Conseguimos oferecer um jogo prazeroso para o torcedor e para quem teve oportunidade de assistir ao jogo. O Fluminense é um time muito qualificado, mas nossa equipe teve um comportamento ofensivo, jogou de forma coletiva e o retorno foi muito bom - comemorou Menta.

Outro destaque é o atacante Caio, artilheiro da equipe com oito gols marcados. Ele falou sobre a necessidade da equipe manter o foco total no segundo jogo e agradeceu aos companheiros pelo ótimo momento vivido. - É um jogo de 180 minutos. Precisamos entrar com a mesma seriedade da primeira partida para conseguirmos voltar do Rio com a classificação”, disse o jogador. Estou vivendo um momento muito bom, mas sem meus companheiros, eu não viveria tudo isso. Temos um grupo muito bom para trabalhar e agradeço todos pelo momento - afirmou.