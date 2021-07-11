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futebol

Sub-17 do São Paulo aposta no ataque para avançar no Brasileiro

Tricolor soube aproveitar as chances criadas e abriu boa vantagem em duelo com o Fluminense, quando venceu por 4 a 1. O técnico Menta e o atacante Caio analisaram a volta
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Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 15:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Fluminense por 4 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, em Cotia. O técnico Menta ficou duplamente satisfeito com o resultado obtido.
ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia
Além, obviamente, da vitória, o treinador ainda viu sua equipe aproveitar melhor as oportunidades de gol criadas, algo que preocupava nos últimos jogos, principalmente contra o Palmeiras, onde o Tricolor foi melhor, mas acabou não marcando e saiu derrotado.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Conseguimos oferecer um jogo prazeroso para o torcedor e para quem teve oportunidade de assistir ao jogo. O Fluminense é um time muito qualificado, mas nossa equipe teve um comportamento ofensivo, jogou de forma coletiva e o retorno foi muito bom - comemorou Menta.
Outro destaque é o atacante Caio, artilheiro da equipe com oito gols marcados. Ele falou sobre a necessidade da equipe manter o foco total no segundo jogo e agradeceu aos companheiros pelo ótimo momento vivido. - É um jogo de 180 minutos. Precisamos entrar com a mesma seriedade da primeira partida para conseguirmos voltar do Rio com a classificação”, disse o jogador. Estou vivendo um momento muito bom, mas sem meus companheiros, eu não viveria tudo isso. Temos um grupo muito bom para trabalhar e agradeço todos pelo momento - afirmou.
O jogo da volta será realizado na quinta-feira, às 21h30, no Rio de Janeiro, ainda sem estádio definido. Com a vitória por 4 a 1, o São Paulo pode perder por até dois gols de diferença que avança de fase. Derrota por três gols, leva a disputa para os pênaltis e se perder por mais de três gols, está eliminado.

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