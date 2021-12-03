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futebol

Sub-16 do São Paulo é vice-campeão da Caju’s Summer Cup

Tricolor perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no CT do Athletico-PR. Na primeira edição do torneio, disputada em agosto, o time Sub-15 do Tricolor conquistou a edição Winter Cup...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 13:20

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 13:20

O São Paulo ficou com o vice-campeonato da Caju’s Summer Cup. O Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 nesta sexta-feira, em duelo realizado no CAT do Caju, casa do Athletico-PR, organizador do torneio. Jogando bem desde o começo da partida, o Flamengo abriu o placar logo aos dez minutos. Gonçalo cruzou e Euler cabeceou no ângulo de Rafael para marcar. Aos 25, o Fla ampliou com Jonathan, que recebeu na entrada da área e tocou na saída do goleiro.
Na segunda etapa, o Tricolor melhorou e teve mais chances de marcar, mas não conseguiu e deixou a competição com o vice-campeonato.
VEJA A TABELA E SIMULE AS RODADAS FINAIS DO BRASILEIRÃOCom o término da competição, os jogadores do São Paulo voltam para Cotia e se preparam para a sequência do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Nas das categorias, o Tricolor enfrenta o Santos, pelas quartas de final.
Crédito: SãoPaulofoiderrotadopeloFlamengonaCaju'sCup(Foto:JoséTramontin/Athletico-PR

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