Sub-16 do São Paulo é vice-campeão da Caju’s Summer Cup

O São Paulo ficou com o vice-campeonato da Caju’s Summer Cup. O Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 nesta sexta-feira, em duelo realizado no CAT do Caju, casa do Athletico-PR, organizador do torneio. Jogando bem desde o começo da partida, o Flamengo abriu o placar logo aos dez minutos. Gonçalo cruzou e Euler cabeceou no ângulo de Rafael para marcar. Aos 25, o Fla ampliou com Jonathan, que recebeu na entrada da área e tocou na saída do goleiro.
Na segunda etapa, o Tricolor melhorou e teve mais chances de marcar, mas não conseguiu e deixou a competição com o vice-campeonato.
VEJA A TABELA E SIMULE AS RODADAS FINAIS DO BRASILEIRÃOCom o término da competição, os jogadores do São Paulo voltam para Cotia e se preparam para a sequência do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Nas das categorias, o Tricolor enfrenta o Santos, pelas quartas de final.