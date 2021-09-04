Sub-15: São Paulo goleia o Desportivo Brasil pelo Campeonato Paulista

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

O São Paulo segue fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista sub-15. Neste sábado, em Cotia, o Tricolor goleou o Desportivo Brasil por 4 a0, com gols de Andrey, Ferreira, Giovani e William. A partida começou com o São Paulo abrindo o marcador aos 16 minutos. Andrey aproveitou desvio da zaga e chutou cruzado para abrir o placar. Aos 29, Caio fez boa jogada pela direita e cruzou para Ferreira cabecear firme e marcar o segundo gol são-paulino.

Na segunda etapa, mais dois gols do Tricolor. Aos 4, Giovani recebeu passe na frente da área e bateu na saída do goleiro. E aos 18, William aproveitou falha da defesa e fechou o placar. William, inclusive, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15.