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futebol

Sub-15: São Paulo goleia o Desportivo Brasil pelo Campeonato Paulista

Em jogo disputado em Cotia, Andrey, Ferreira, Giovani e William marcaram na vitória do Tricolor por 4 a 0. Clube tem 100% de aproveitamento no estadual...
LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 14:30

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 14:30

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
O São Paulo segue fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista sub-15. Neste sábado, em Cotia, o Tricolor goleou o Desportivo Brasil por 4 a0, com gols de Andrey, Ferreira, Giovani e William.  A partida começou com o São Paulo abrindo o marcador aos 16 minutos. Andrey aproveitou desvio da zaga e chutou cruzado para abrir o placar. Aos 29, Caio fez boa jogada pela direita e cruzou para Ferreira cabecear firme e marcar o segundo gol são-paulino.
Na segunda etapa, mais dois gols do Tricolor. Aos 4, Giovani recebeu passe na frente da área e bateu na saída do goleiro. E aos 18, William aproveitou falha da defesa e fechou o placar. William, inclusive, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O sub-15 do São Paulo segue na liderança do grupo, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O time volta a campo no próximo sábado (11), quando enfrentará o Ska Brasil, também em Cotia.

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