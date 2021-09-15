futebol

Sub-15 e sub-17 do São Paulo vencem Grêmio Osasco pelo Paulistão

Equipes da base triunfaram sobre o rival e continuam com 100% de aproveitamento na competição estadual. Juvenil fez 6 a 0, enquanto o infantil ganhou por 2 a 0...
Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:54

Crédito: Rafael Benfatti / Grêmio Osasco
O sub-15 e sub-17 do São Paulo seguem invictos no Campeonato Paulista das categorias. O time juvenil aplicou uma goleada por 6 a 0, enquanto o infantil bateu o adversário por 2 a 0. Ambos os jogos foram disputados no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. O técnico Lucas Macorin não comandou o sub-15, por suspeita de Covid. Em seu lugar, Menta, técnico do Sub-17, dirigiu o time. O Tricolor abriu o placar aos 17 minutos. Karlos passou para Hugo abrir o placar. E aos 30 da etapa final, Wellington garantiu o resultado, após receber assistência de Henrique.
Depois, foi a vez do sub-17. Eduardo abriu o placar logo aos 6 minutos. Mateus Amaral ampliou aos 15 e Newerton fez o terceiro gol aos 22. Caio, aos 29, marcou o quarto gol e Ythallo fez o quinto, aos 40, ainda no primeiro tempo. E na etapa final, Luiz Henrique fechou o resultado aos 10.
As equipes lideram o Grupo 5 de suas categorias, com 12 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o SC Brasil, no sábado, no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes em ambas as categorias.

