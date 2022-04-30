Sub-15 e sub-17 do São Paulo vencem e seguem 100% no Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo jogaram pelo Campeonato Paulista na manhã deste sábado (30). O Tricolor venceu o Água Santa nas duas categorias em duelos realizados no CFA Presidente Laudo Natel, em Cotia. GALERIA Quem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!

TABELA Veja a classificação do Brasileirão

O sub-15 venceu o Água Santa por 5 a 1, com gols de Polin, Igão, Cássio e dois tentos de Thierry Henry. O Tricolor somou a terceira goleada em três jogos na competição. Antes dos 5 a 1 feitos hoje, o grupo do técnico Lucas Macorin já havia vencido o EC São Bernardo por 4 a 0 e o SC Brasil por 8 a 0.

Já o sub-17 ganhou por 3 a 1. Yuri, William e Maik marcaram os gols do São Paulo. O próximo compromisso dos são-paulinos será no sábado (07), em Embu das Artes, para enfrentar o Referência FC. Os jogos acontecem às 9h (Sub-15) e 11h (Sub-17).