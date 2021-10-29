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Sub-15 e sub-17 do São Paulo têm desafios fora de casa na segunda fase do Campeonato Paulista

Equipes jogarão fora de casa na primeira rodada da segunda fase do Estadual. Sub-15 pega o Comercial, em Ribeirão Preto, enquanto o sub-17 enfrenta o Brasilis, em Águas de Lindóia
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Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 17:30
Crédito: Reprodução/ Twitter
O São Paulo começa a segunda fase do Campeonato Paulista sub-15 e sub-17 nesse sábado. Ambos os times jogam fora de casa na primeira rodada da segunda fase do estadual. O time infantil visita o Comercial, às 9h, no Complexo Esportivo Olé Brasil, em Ribeirão Preto, enquanto a equipe juvenil vai encarar o Brasilis, no CT do clube, em Águas de Lindóia, às 11h.
No sub-15, o São Paulo foi líder do grupo na primeira fase, com com 25 pontos. Foram 10 jogos, sendo oito vitórias, um empate e uma derrota. O Tricolor fez 33 gols e sofreu apenas sete.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já o Sub-17 também ficou em primeiro lugar no Grupo 5, com 25 pontos. Foram 37 gols marcados e 13 sofridos, com oito vitórias, um empate e uma derrota em dez partidas. O time comandado pelo técnico Menta está no Grupo 8, ao lado do Brasilis, Flamengo de Guarulhos e Batatais.
VEJA AS PARTIDAS DO SUB-15 E SUB-17 NESSE SÁBADO ​30/10 , às 09h - Comercial-SP x São Paulo - Ribeirão Preto30/10 , às 11h - Brasilis x São Paulo - Águas de Lindóia

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