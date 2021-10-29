Sub-15 e sub-17 do São Paulo têm desafios fora de casa na segunda fase do Campeonato Paulista

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O São Paulo começa a segunda fase do Campeonato Paulista sub-15 e sub-17 nesse sábado. Ambos os times jogam fora de casa na primeira rodada da segunda fase do estadual. O time infantil visita o Comercial, às 9h, no Complexo Esportivo Olé Brasil, em Ribeirão Preto, enquanto a equipe juvenil vai encarar o Brasilis, no CT do clube, em Águas de Lindóia, às 11h.

No sub-15, o São Paulo foi líder do grupo na primeira fase, com com 25 pontos. Foram 10 jogos, sendo oito vitórias, um empate e uma derrota. O Tricolor fez 33 gols e sofreu apenas sete.

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