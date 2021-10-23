Sub-15 e Sub-17 do São Paulo se classificam em primeiro lugar de seus grupos no Campeonato Paulista

Os times sub-15 e sub-17 São Paulo se classificaram para a segunda fase do Campeonato Paulista das respectivas categorias. As duas equipes passaram em primeiro lugar de seus grupos. Os times de ambas as categorias enfrentaram, neste sábado (23), o SC Brasil. No sub-15, um empate sem gols, enquanto o sub-17 tricolor venceu por 5 a 4.
Comandado por Lucas Macorin, o sub-15 são-paulino foi a campo com: João Henrique; Caio, Pedro, Lucas Loss e Andrey; Guilherme Batista, Henrique e Ferreira; William, Hugo e Karlos. Além destes, Ramon, Felipe, Guigão, Hwaskar e Wellington entraram no decorrer da partida.
No Sub-15, o Tricolor criou oportunidades, mas não balançou as redes do SC Brasil. Entretanto, com o empate entre o Ska Brasil e o Ituano, o resultado em Cotia foi suficiente para o São Paulo garantir a liderança do Grupo 5, com 25 pontos conquistados.
O Sub-17, por sua vez, conquistou os 25 pontos neste sábado. O time que entrou em campo na vitória diante do SC Brasil foi escalado pelo treinador Menta com: Leandro; Kaiky Carvalho, Eduardo, Miguel e João Douglas; Alves, Boer e Mateus Manso; Paulinho, Kauê Canela e Newerton. Andrey, Andrade, Miranda, Maik, Paz, João Gabriel e Eduardo Brito saíram do banco.
O São Paulo saiu na frente já no primeiro tempo, mas começou saindo atrás. Aos 10 minutos, o SC Brasil abriu o placar. Porém, somente um minuto depois, Boer recebeu de Newerton e empatou. Aos 22 minutos de jogo, foi o oposto, Boer passou a bola para Newerton marcar o gol de virada.Seis minutos depois, gol contra o SC Brasil. Aos 38, Kaijy encontrou Kauê Canela, que fez o quarto gol do São Paulo. Fim de primeiro tempo, 4 a 1 para o São Paulo.
O SC Brasil diminuiu aos 17 do segundo tempo, mas o Tricolor fez o quinto gol aos 24 minutos, com Eduardo Brito. O SC Brasil voltou a diminuir aos 28 e aos 40 minutos da segunda etapa, mas não evitaram a derrota.