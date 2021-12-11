Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-15 e sub-17 do São Paulo são eliminados na semifinal do Paulista

Time infantil foi eliminado pela Ferroviária, enquanto o juvenil saiu para o rival Corinthians...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2021 às 15:07

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 15:07

O sábado foi de dupla eliminação para as categorias de base do São Paulo. O sub-15 perdeu por 4 a 1 para a Ferroviária, em Araraquara, enquanto o sub-17 empatou em 1 a 1 diante do Corinthians, no Parque São Jorge. Os resultados eliminaram as categorias nas semifinais do Paulistão. O time infantil tinha vencido a ida por 1 a 0 e conseguiu segurar a vantagem no primeiro tempo da volta. No entanto, sofreu quatro gols na segunda etapa e só descontou aso 30 minutos, com gol de Thierri Henry.
Já o juvenil havia perdido a ida em Cotia pelo placar de 1 a 0 e precisando da vitória, não conseguiu o placar. No segundo tempo, o Tricolor passou a atuar com um a menos a partir dos 20 minutos, com Moreira sendo expulso. Ainda assim, o São Paulo marcou aos 30 minutos, com Mateus Amaral. No entanto, dois minutos depois, Wesley empatou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!O sub-15 do São Paulo foi a campo com: João Henrique; Caio (Guigão), Igão, Lucas Loss (Pedro) e Andrey; Guilherme Batista, Nicolas (Wellington) e Ferreira (Vinícius); William, Karlos (Thierry Henry) e Hugo (Henrique). Enquanto isso, o sub-17 jogou com: Leandro; Moreira, Ythallo, Lucas Inácio (Paz) e Kaiky Carvalho (Arthur Yan); André (Miguel), Negrucci e Mateus Amaral; Newerton (Deivid) , Caio (Boer) e João Gabriel (Deivid).
Crédito: EquipesdebasedoSãoPauloforameliminadasnoPaulista(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados