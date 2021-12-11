Sub-15 e sub-17 do São Paulo são eliminados na semifinal do Paulista

O sábado foi de dupla eliminação para as categorias de base do São Paulo. O sub-15 perdeu por 4 a 1 para a Ferroviária, em Araraquara, enquanto o sub-17 empatou em 1 a 1 diante do Corinthians, no Parque São Jorge. Os resultados eliminaram as categorias nas semifinais do Paulistão. O time infantil tinha vencido a ida por 1 a 0 e conseguiu segurar a vantagem no primeiro tempo da volta. No entanto, sofreu quatro gols na segunda etapa e só descontou aso 30 minutos, com gol de Thierri Henry.

Já o juvenil havia perdido a ida em Cotia pelo placar de 1 a 0 e precisando da vitória, não conseguiu o placar. No segundo tempo, o Tricolor passou a atuar com um a menos a partir dos 20 minutos, com Moreira sendo expulso. Ainda assim, o São Paulo marcou aos 30 minutos, com Mateus Amaral. No entanto, dois minutos depois, Wesley empatou.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!O sub-15 do São Paulo foi a campo com: João Henrique; Caio (Guigão), Igão, Lucas Loss (Pedro) e Andrey; Guilherme Batista, Nicolas (Wellington) e Ferreira (Vinícius); William, Karlos (Thierry Henry) e Hugo (Henrique). Enquanto isso, o sub-17 jogou com: Leandro; Moreira, Ythallo, Lucas Inácio (Paz) e Kaiky Carvalho (Arthur Yan); André (Miguel), Negrucci e Mateus Amaral; Newerton (Deivid) , Caio (Boer) e João Gabriel (Deivid).