Sub-15 e sub-17 do São Paulo perdem para o Ska Brasil pelo Paulistão

O sábado foi de derrota nos times sub-15 e sub-17 do São Paulo. Atuando em Santana de Parnaíba, o time infantil perdeu por 2 a 1, enquanto o juvenil foi superado por 3 a 2. O sub-15 começou o jogo praticamente perdendo. Aos 15 segundos, o Ska já abriu o placar. A equipe ainda aumentou aos três minutos ainda na primeira etapa. O São Paulo descontou somente aos 37 minutos do segundo tempo, com um gol de Karlos.
Já o sub-17, atuando com uma equipe mais alternativa, perdeu de virada. O Tricolor abriu o placar com Boer, aos 8 minutos. O Ska empatou aos 26. Na segunda etapa, o time mandante marcou aos 7 e aos 25. Maik, aos 43 minutos, descontou para o time são-paulino.
No Sub-15, o Tricolor lidera o Grupo 5 e se manteve com 24 pontos, mesma pontuação do Ska, mas o time tricolor fica à frente pelo saldo de gols. Já o Sub-17 lidera o Grupo 5 com 22 pontos.