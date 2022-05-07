Sub-15 e Sub-17 do São Paulo lideram seus grupos no Campeonato Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo venceram mais uma vez nas categorias de base do Campeonato Paulista e lideram os seus grupos na competição. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022 e simule os próximos jogosAs duas categorias foram até Embu das Artes e derrotaram o Referência FC, no estádio Hermínio Esposito. O time Sub-15 venceu por 2 a 0, enquanto o Sub-17 fez 4 x 0. Os dois grupos apresentam um desempenho 100% invicto até o momento.

No primeiro jogo do dia, o time infantil, comandado por Lucas Macorin, partiu para o ataque contra o Referência e abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com Cássio. Na segunda etapa, Pedrinho marcou nos minutos finais e garantiu o resultado positivo.

Já quanto ao sub-17, a equipe abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, foram mais três gols. Paulinho ampliou a vantagem, aos 8 minutos. Igor, aos 13, marcou mais um gol e Guilherme Amaral, aos 38.

Os dois elencos lideram seus grupos com doze pontos cada um, com uma vantagem de três pontos a mais que o segundo colocado.