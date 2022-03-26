Sub-15 e sub-16 do São Paulo disputam jogos-treino contra o Flamengo-SP

As equipes sub-15 e sub-16 do São Paulo jogaram jogos-treino contra o Flamengo-SP, em Cotia. Visando o início da temporada, os times tiveram resultados distintos. O time sub-15 não teve grandes dificuldades e goleou o Flamengo de Guarulhos por 8 a 0. O Tricolor venceu com gols de Samuel, Cassio, Caique Takada, Otavio Polin, Tetê e Fellipe Carneiro (3 gols). A equipe infantil estreia no Campeonato Paulista dia 16 de abril, contra o SC Brasil, em Cotia.