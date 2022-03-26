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futebol

Sub-15 e sub-16 do São Paulo disputam jogos-treino contra o Flamengo-SP

Primeiro goleou por 8 a 0, enquanto o segundo time empatou por 1 a 1...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 13:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 13:32
As equipes sub-15 e sub-16 do São Paulo jogaram jogos-treino contra o Flamengo-SP, em Cotia. Visando o início da temporada, os times tiveram resultados distintos. O time sub-15 não teve grandes dificuldades e goleou o Flamengo de Guarulhos por 8 a 0. O Tricolor venceu com gols de Samuel, Cassio, Caique Takada, Otavio Polin, Tetê e Fellipe Carneiro (3 gols). A equipe infantil estreia no Campeonato Paulista dia 16 de abril, contra o SC Brasil, em Cotia.
Já a equipe sub-16 é formada por jogadores em transição do sub-15 para o sub-17. A equipe, que contou com alguns atletas que atuam no time sub-17, empatou em 1 a 1 com a equipe sub-17 do Flamengo de Guarulhos, gol marcado por Henrique. O time júnior também estreia no Paulista dia 16 de abril, em Cotia, contra o SC Brasil.
Crédito: EquipedebasedoSãoPaulodisputaramjogos-treinocontraoFlamengo-SP(Foto:JFDiorio/Saopaulofc.net

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