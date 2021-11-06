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Sub-15 do São Paulo vence, mas Sub-17 sofre virada 'relâmpago' pela segunda fase do Campeonato Paulista

As duas categorias jogaram em Cotia. A equipe sub-15 venceu o Nacional, por 2 a 1, enquanto o time sub-17 saiu na frente mas sofreu virada na segunda etapa...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 13:44

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 13:44

Como de costume da competição, o Sub-15 e o Sub-17 do São Paulo entraram em campo neste sábado (6), ambos em Cotia, para jogarem a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. A categoria sub-15 venceu o Nacional por 2 a 1, enquanto o time sub-17 perdeu por 2 a 1 para o Flamengo de Guarulhos, em uma virada 'relâmpago'.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​O time sub-15 foi escalado por Lucas Macorin com: Luciano; Luís Felipe, Igão, Lucas Loss e Felipe; Guilherme Batista, Nicolas e Henrique; William, Giovani e Hwaskar. Os jogadores Gabriel, Lucena, Andrey, Caio, Ferreira e Karlos saíram do banco durante o jogo.
Os três gols da partida foram marcados logo no primeiro tempo, com o Tricolor abrindo boa vantagem com 10 minutos de jogo. Nicolos abriu o placar aos dois minutos e Luís Felipe fez o segundo apenas nove minutos depois. O gol do Nacional foi marcado aos 28 minutos da primeira etapa.
O segundo tempo teve o São Paulo administrando o resultado, com mais posse de bola e segurando a vitória. Com o placar final, o Tricolor chegou a sua segunda vitória em dois jogos na segunda fase.
Se o aproveitamento do sub-15 é de 100%, o sub-17 vive situação mais delicada na segunda fase do campeonato. Após empatar na primeira rodada, o time perdeu de virada para o Flamengo de Guarulhos.
O time foi escalado por Menta com: Leandro; Arthur Yan, Miguel, Lucas Inacio e João Douglas; Paz, Alves, Mateus Manso e Boer; Eduardo Brito (Rodriguinho) e Deivid. Entraram em campo durante o jogo os seguintes jogadores: Maik, João Pedro, Andrade, Perroni, Rick e Rodriguinho.
O São Paulo abriu o placar com Deivid, ainda aos 19 minutos do primeiro tempo, em um rebote. A primeira etapa terminou com o Tricolor na frente. Na segunda etapa, o Flamengo aplicou virada 'relâmpago', marcando gols aos 18 e 19 minutos.Após a derrota, o São Paulo precisa 'virar a chave' e focar no próximo compromisso da equipe, na próxima terça-feira (9), contra o Flamengo, pela primeira partida da final da Copa do Brasil, às 19h, no Morumbi.

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