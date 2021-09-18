Sub-15 do São Paulo vence, mas sub-17 empata com o SC Brasil pelo Campeonato Paulista

Em partidas da quinta rodada do Campeonato Paulista, as equipes Sub-15 e Sub-17 do São Paulo entraram em campo neste sábado, visitando o SC Brasil em Embu das Artes. O time infantil conseguiu uma vitória por 3 a 2, enquanto os juvenis empataram em 1 a 1. A partida do sub-15 foi movimentada. Logo na primeira etapa, o Tricolor foi às redes em duas oportunidades, com Thierry e Guigão. No segundo tempo, o triunfo foi concretizado com gol de Ferreira.