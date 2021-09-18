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Sub-15 do São Paulo vence, mas sub-17 empata com o SC Brasil pelo Campeonato Paulista

O time infantil conseguiu uma vitória por 3 a 2, enquanto os juvenis empataram em 1 a 1. Ambas as equipes permanecem na liderança do campeonato estadual...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 18:30
Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
Em partidas da quinta rodada do Campeonato Paulista, as equipes Sub-15 e Sub-17 do São Paulo entraram em campo neste sábado, visitando o SC Brasil em Embu das Artes. O time infantil conseguiu uma vitória por 3 a 2, enquanto os juvenis empataram em 1 a 1. A partida do sub-15 foi movimentada. Logo na primeira etapa, o Tricolor foi às redes em duas oportunidades, com Thierry e Guigão. No segundo tempo, o triunfo foi concretizado com gol de Ferreira.
Já o sub-17 fez o gol aos 38 minutos do primeiro tempo com Perroni. O empate por 1 a 1 foi suficiente para manter o São Paulo no primeiro lugar, com 13 pontos conquistados.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Agora, ambas as categorias passam a se preparar para o próximo compromisso do Campeonato Paulista, que ocorre no sábado (25), quando recebem o Ituano, em Cotia.

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