Sub-15 do São Paulo perde e Sub-17 conquista sua primeira vitória na segunda fase do Campeonato Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo entraram em campo neste sábado (20), em partidas válidas pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista das categorias. Com os dois times jogando em cotia, o sub-15 perdeu por 2 a 1 para o Inter de Bebedouro e o sub-17 bateu o Batatais por 1 a 0.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O sub-15 do São Paulo foi a campo, escalado por Lucas Macorin, com: João Henrique; Caio, Igão, Lucas Loss e Andrey; Guilherme Batista, Nicolas e Ferreira; William, Karlos e Thierry Henry. Samuel, Felipe, Henrique, Wellington e Giovani entraram no decorrer da partida.

O São Paulo começou melhor no primeiro tempo e abriu o placar aos 32 minutos, com marcado por William. Na segunda etapa, porém, o Inter de Bebedouro subiu de produção e virou de maneira rápida, com gols aos 24 e aos 31 minutos.

Com o resultado, o São Paulo segue na vice-colocação do Grupo 8, com sete pontos somados. Até o momento, o Tricolor soma duas vitórias, um empate e uma derrota na segunda fase.

No Sub-17, porém, o São Paulo conquistou sua primeira vitória na segunda fase. Comandado por Menta, o time foi escalado com: Leandro; Kaiky Carvalho, Ythallo, Lucas Inacio e João Douglas; André, Mateus Amaral, Mateus Manso e Luiz Henrique; Newerton e João Gabriel. Boer e Deivid saíram do banco durante o jogo.

O primeiro tempo terminou sem gols. O gol da vitória veio apenas na segunda etapa da partida, aos seis minutos, Mateus Amaral acertou chute de fora da área para abrir o placar e garantir a vitória.

Com sua primeira vitória na segunda fase, o Tricolor passa a ocupar o terceiro lugar do Grupo 8 e vai em busca de mais pontos nas últimas rodadas para entrar na zona de classificação para as oitavas de final.As duas categorias do São Paulo voltam a campo na próxima quarta-feira (24), em partidas do Campeonato Paulista. O sub-15 enfrenta o Nacional ás 9h, fora de casa. O sub-17, por sua vez, enfrenta o Flamengo de Guarulhos, às 10h, também como visitante.