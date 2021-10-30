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futebol

Sub-15 do São Paulo, mas sub-17 empata na estreia da segunda fase do Paulista

O time infantil venceu o Comercial fora de casa por 2 a 0. Os juvenis também jogaram como visitantes e empataram com o Brasilis em 0 a 0...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 16:00
Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc
As categorias sub-15 e sub-17 do São Paulo estrearam na segunda fase do Campeonato Paulista, na manhã deste sábado. O time infantil venceu o Comercial fora de casa por 2 a 0. Os juvenis também jogaram como visitantes e empataram com o Brasilis em 0 a 0. No Complexo Esportivo Olé Brasil, em Ribeirão Preto, o Tricolor não teve dificuldades para vencer o Comercial. Aos dois minutos da primeira etapa, Thierry abriu o placar. No segundo tempo, Henrique marcou aos 18 minutos para concretizar o resultado.
Já o sub-17, do técnico Menta, não conseguiu sair do empate sem gols com o Brasilis, em jogo disputado na cidade de Águas de Lindóia.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!No sub-15, o São Paulo é líder do grupo. Além do Comercial, os outros adversários da chave são Inter de Bebedouro e Nacional. Já o sub-17 tem como adversários Brasilis, Flamengo de Guarulhos e Batatais.

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