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Suárez volta a marcar, se mantém no topo da artilharia da La Liga e Atlético de Madrid vence o Betis

Equipe de Simeone garantiu os três pontos em casa e, mesmo com
dois jogos a menos, se mantém na segunda colocação da La Liga...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 18:06
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Luis Suárez mostra que ainda pode render. Jogando em casa, o uruguaio voltou a marcar na vitória por 2 a 0 contra o Real Betis, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Além dele, Llorente também balançou as redes.BEM COLOCADOCom a vitória, o Atlético de Madrid se manteve na segunda colocação. O detalhe mais importante é que a equipe de Diego Simeone, que soma 11 pontos em cinco partidas, disputou dois jogos a menos.
PISTOLEIROLuis Suárez mostra ao Barcelona que fez mal em se desfazer dele. O uruguaio marcou novamente e assumiu a liderança na artilharia da La Liga, com quatro gols. Paco Alcácer e Ansu Fati também somam a mesma quantidade de tentos.
AÍ É MAIS FÁCILCom uma partida segura, o Atlético de Madrid vencia por 1 a 0 quando, aos 29 minutos do segundo tempo, Montoya fez uma falta na entrada da área e, como era o último homem, recebeu o vermelho direto.
DIFERENCIADORenan Lodi entrou faltando apenas 13 minutos para acabar a partida, mas mostrou o quanto é importante. O brasileiro fez a jogada do segundo gol e apenas tocou para Suárez ampliar.

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