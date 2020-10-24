Suárez volta a marcar, se mantém no topo da artilharia da La Liga e Atlético de Madrid vence o Betis

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Luis Suárez mostra que ainda pode render. Jogando em casa, o uruguaio voltou a marcar na vitória por 2 a 0 contra o Real Betis, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Além dele, Llorente também balançou as redes.BEM COLOCADOCom a vitória, o Atlético de Madrid se manteve na segunda colocação. O detalhe mais importante é que a equipe de Diego Simeone, que soma 11 pontos em cinco partidas, disputou dois jogos a menos.

PISTOLEIROLuis Suárez mostra ao Barcelona que fez mal em se desfazer dele. O uruguaio marcou novamente e assumiu a liderança na artilharia da La Liga, com quatro gols. Paco Alcácer e Ansu Fati também somam a mesma quantidade de tentos.

AÍ É MAIS FÁCILCom uma partida segura, o Atlético de Madrid vencia por 1 a 0 quando, aos 29 minutos do segundo tempo, Montoya fez uma falta na entrada da área e, como era o último homem, recebeu o vermelho direto.