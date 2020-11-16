Suárez testa positivo para Covid-19 e não pega o Brasil nas Eliminatórias; jogador treinou nesta segunda

Crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP

O atacante Luis Suárez testou positivo para a Covid-19 e será desfalque para a seleção uruguaia no duelo contra o Brasil, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A Celeste confirmou a informação através das redes sociais. Além do camisa 9, Rodrigo Munõz e um um funcionário também tiveram a doença confirmada.

+ VEJA A TABELA DAS ELIMINATÓRIAS- A Associação Uruguaia de Futebol informa que foram realizados exames a todos os membros da Seleção Principal, resultando que os jogadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz e o funcionário Matías Faral deram positivos para a Covid-19, enquanto os demais testes da delegação deram negativo - disse o comunicado.

De acordo com a informação, todos os integrantes mencionados se encontram em bom estado de saúde e já estão isolados dos demais companheiros de seleção.