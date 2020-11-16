Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Suárez testa positivo para Covid-19 e não pega o Brasil nas Eliminatórias; jogador treinou nesta segunda
futebol

Suárez testa positivo para Covid-19 e não pega o Brasil nas Eliminatórias; jogador treinou nesta segunda

Jogador do Atlético de Madrid e mais duas pessoas da seleção uruguaia tiveram a doença confirmada. Camisa 9 também fica de fora de duelo com o Barcelona, no sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:45

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:45

Crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP
O atacante Luis Suárez testou positivo para a Covid-19 e será desfalque para a seleção uruguaia no duelo contra o Brasil, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A Celeste confirmou a informação através das redes sociais. Além do camisa 9, Rodrigo Munõz e um um funcionário também tiveram a doença confirmada.
+ VEJA A TABELA DAS ELIMINATÓRIAS- A Associação Uruguaia de Futebol informa que foram realizados exames a todos os membros da Seleção Principal, resultando que os jogadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz e o funcionário Matías Faral deram positivos para a Covid-19, enquanto os demais testes da delegação deram negativo - disse o comunicado.
De acordo com a informação, todos os integrantes mencionados se encontram em bom estado de saúde e já estão isolados dos demais companheiros de seleção.
Além de perder o jogo contra a Seleção Brasileira, Suárez também será desfalque no Atlético de Madrid, que no próximo sábado enfrenta o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O jogo marcaria o reencontro do 'Pistolero' com seu ex-clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados