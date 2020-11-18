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Suárez testa positivo para a Covid-19 novamente e está fora do jogo contra o Barcelona

Ainda no Uruguai, atacante passa por novo exame, que mais uma vez aponta a presença do vírus em seu corpo. Atleta não enfrenta o Barcelona e também perde duelo na Champions...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 14:32

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 14:32

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O atacante Luis Suárez será desfalque para o Atlético de Madrid no jogo contra o Barcelona, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. Após testar positivo para a Covid-19 na última segunda-feira, quando estava concentrado com a seleção uruguaia, o camisa 9 realizou novo exame nesta quarta-feira, de acordo com a imprensa espanhola, que mais uma vez confirmou a presença do vírus no corpo do atleta.Segundo os jornais "Marca" e "As", a esperança do clube espanhol era que o novo exame apresentasse um resultado falso positivo, algo que acontece em alguns casos. Caso este fato fosse concretizado, o atacante poderia entrar em campo.
Além de perder o duelo contra seu ex-clube no fim de semana, Suárez também ficará de fora do jogo contra o Lokomotiv Moscou, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira (25). A partida, assim como o clássico com o Barcelona, será no Wanda Metropolitano, em Madri.
Neste momento, Suárez se encontra no Uruguai e, apesar de estar assintomático, não voltará para a Espanha no mesmo voo que os compatriotas Giménez e Torreira, além dos brasileiros Felipe e Renan Lodi. Após compromissos pela Eliminatórias, os atletas voltam para a capital espanhola em voo fretado pelo Atléti.

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