Suárez testa positivo para a Covid-19 novamente e está fora do jogo contra o Barcelona

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

O atacante Luis Suárez será desfalque para o Atlético de Madrid no jogo contra o Barcelona, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. Após testar positivo para a Covid-19 na última segunda-feira, quando estava concentrado com a seleção uruguaia, o camisa 9 realizou novo exame nesta quarta-feira, de acordo com a imprensa espanhola, que mais uma vez confirmou a presença do vírus no corpo do atleta.Segundo os jornais "Marca" e "As", a esperança do clube espanhol era que o novo exame apresentasse um resultado falso positivo, algo que acontece em alguns casos. Caso este fato fosse concretizado, o atacante poderia entrar em campo.

Além de perder o duelo contra seu ex-clube no fim de semana, Suárez também ficará de fora do jogo contra o Lokomotiv Moscou, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira (25). A partida, assim como o clássico com o Barcelona, será no Wanda Metropolitano, em Madri.