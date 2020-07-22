Suárez recebe plano de recuperação para o período de folga do Barça

Crédito: Apesar das dificuldades, Suárez marcou cinco gols no retorno do Campeonato Espanhol (JOSE JORDAN / AFP

Apesar de grande parte do elenco do Barcelona ter ganhado uma folga antes de retomar os trabalhos na próxima segunda-feira, Luis Suárez recebeu um plano de trabalho elaborado pelos preparadores físicos do clube para não diminuir os estímulos e seguir condicionando o joelho. O uruguaio sofreu lesão na região em janeiro, passou por uma cirurgia e já voltou a atuar com a camisa blaugrana.

Desde o retorno do Campeonato Espanhol, Suárez participou das 11 rodadas finais, sendo sete jogos iniciando como titular e quatro como reserva. Apesar dos cinco gols marcados nestes confrontos, o atleta não está em suas melhores condições físicas, devido a lentidão e a rigidez em suas ações. O sacrifício do atacante compensa os problemas que ainda o perseguem.