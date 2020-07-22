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futebol

Suárez recebe plano de recuperação para o período de folga do Barça

Atacante continuará trabalhando estímulos do joelho direito após ter ficado meses parado. Uruguaio foca em estar na melhor forma física para duelo pela Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 14:05

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 14:05

Crédito: Apesar das dificuldades, Suárez marcou cinco gols no retorno do Campeonato Espanhol (JOSE JORDAN / AFP
Apesar de grande parte do elenco do Barcelona ter ganhado uma folga antes de retomar os trabalhos na próxima segunda-feira, Luis Suárez recebeu um plano de trabalho elaborado pelos preparadores físicos do clube para não diminuir os estímulos e seguir condicionando o joelho. O uruguaio sofreu lesão na região em janeiro, passou por uma cirurgia e já voltou a atuar com a camisa blaugrana.
Desde o retorno do Campeonato Espanhol, Suárez participou das 11 rodadas finais, sendo sete jogos iniciando como titular e quatro como reserva. Apesar dos cinco gols marcados nestes confrontos, o atleta não está em suas melhores condições físicas, devido a lentidão e a rigidez em suas ações. O sacrifício do atacante compensa os problemas que ainda o perseguem.
O uruguaio também saiu reclamando de dores no pé no duelo contra o Alavés, o que impediu de ser visto nos treinamentos da última segunda e terça. Apesar disso, Suárez tem três semanas para se recuperar o primor da forma física antes do duelo contra o Napoli pela Liga dos Campeões no dia oito de agosto.

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