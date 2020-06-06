Suárez recebe alta médica após cinco meses parado por lesão no joelho

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Luis Suárez recebeu alta médica após cinco meses se recuperando de uma grave lesão no joelho sofrida em jogo válido pela Supercopa da Espanha. Com isso, o uruguaio está apto para entrar em campo e voltar a jogar ao lado dos seus companheiros a partir do próximo dia 13, contra o Mallorca, partida que marca o retorno do Campeonato Espanhol desde a paralisação por conta da pandemia do coronavírus.

O camisa nove já vinha treinando de forma gradual, seguindo o protocolo de segurança para os atletas, desde o último dia oito de maio. o atacante que tem 11 gols na LaLiga será um grande reforço para o técnico Setién, pois quando chegou ao Barcelona, o centroavante já estava fora de combate.

O uruguaio também será reforço dos culés para a Liga dos Campeões, uma vez que caso as competições não fossem paralisadas, dificilmente o atacante poderia voltar nas condições ideais antes de um dos jogos de semifinal. Com as mudanças, o atleta estará bem para atuar contra o Napoli em agosto, quando o torneio regressas.Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta ?????#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture