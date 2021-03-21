Suárez marca o gol 500 da carreira, Oblak pega pênalti e Atlético de Madrid vence o Alavés pelo Espanhol

Depois de empatar com o Getafe na última rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebeu o Alavés neste domingo e o líder da competição venceu por 1 a 0, com gol de Suárez, no Wanda Metropolitano. Com o resultado, os Colchoneros chegaram aos 66 pontos na competição.
+ Veja a tabela da La LigaRECLAMAÇÃOEm um primeiro tempo com poucas chances claras de gol, o Atlético de Madrid foi para o intervalo na bronca com a arbitragem. Aos 12 minutos, Giménez recebeu cruzamento e cabeceou. A bola bateu na mão de Edgar Méndez e os jogadores colchoneros pediram pênalti. O árbitro foi até o VAR, mas entendeu que o lance foi legal.
ELE RESOLVENo início do segundo tempo, o Atlético de Madrid abriu o placar com o atacante Luis Suárez. Em linda jogada trabalhada, com bola de pé em pé, Trippier recebeu na direita e cruzou de primeira. O camisa 9 uruguaio mergulhou de peixinho e desviou para o fundo das redes.
500 VEZES SUÁREZCom o gol marcado neste domingo, Suárez chegou à marca de 500 gols na carreira. Foi o 19º do uruguaio pelo Atlético de Madrid - todos eles no Campeonato Espanhol. O camisa 9 marcou ainda 63 gols pela seleção, 12 pelo Nacional (URU), 15 pelo Groningen (HOL), 111 pelo Ajax (HOL), 82 pelo Liverpool (ING) e 198 pelo Barcelona (ESP).
OBLAK EVITA EMPATENo fim do jogo, o goleiro Jan Oblak evitou que o Alavés empatasse a partida. O atacante Rioja, do time basco, que entrou no segundo tempo, levou uma cotovelada de Savic aos 38 minutos. Com o auxílio do VAR, o juiz confirmou a penalidade e Joselu foi para a cobrança. O camisa 9 bateu forte em seu canto esquerdo e o goleiro do Atléti voou para fazer uma linda defesa.
+ Rafael Toloi convocado para defender a Itália: relembre brasileiros que defenderam outras seleçõesSEQUÊNCIAO Atlético de Madrid volta a campo somente no dia 4 de abril, após a pausa para a Data-Fifa. O adversário será o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, fora de casa. No mesmo dia, o Alavés recebe o Celta de Vigo.