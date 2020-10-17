Suárez marca, e Atlético de Madrid bate o Celta de Vigo fora de casa

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid viajou até a Galícia neste sábado para enfrentar o Celta de Vigo e saiu com os três pontos do Estádio de Balaídos. Com gols de Suárez e Carrasco, o time de Simeone conquistou a segunda vitória em quatro jogos no Campeonato Espanhol.

+ VEJA A TABELA DA LA LIGALogo no início da partida, o uruguaio Luis Suárez abriu o placar para os Colchoneros. Em linda jogada pela esquerda, Koke lançou Diego Costa, que tocou de primeira para Manu Sánchez. O lateral-esquerdo serviu Suárez, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Na etapa final, o Celta de Vigo, que precisava do resultado, não pressionou muito e deixou o Atlético de Madrid controlar o jogo. No último lance da partida, João Félix fez jogada pela direita, soltou uma bomba e viu a bola explodir no travessão. No rebote, Carrasco cabeceou e fechou a conta.