Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Suárez marca, e Atlético de Madrid bate o Celta de Vigo fora de casa

'El Pistolero' abre o placar no início da partida e Carrasco completa o resultado com gol de cabeça no fim. Time de Simeone tem agora duas vitórias no Campeonato Espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 13:52

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 13:52

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid viajou até a Galícia neste sábado para enfrentar o Celta de Vigo e saiu com os três pontos do Estádio de Balaídos. Com gols de Suárez e Carrasco, o time de Simeone conquistou a segunda vitória em quatro jogos no Campeonato Espanhol.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGALogo no início da partida, o uruguaio Luis Suárez abriu o placar para os Colchoneros. Em linda jogada pela esquerda, Koke lançou Diego Costa, que tocou de primeira para Manu Sánchez. O lateral-esquerdo serviu Suárez, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
Na etapa final, o Celta de Vigo, que precisava do resultado, não pressionou muito e deixou o Atlético de Madrid controlar o jogo. No último lance da partida, João Félix fez jogada pela direita, soltou uma bomba e viu a bola explodir no travessão. No rebote, Carrasco cabeceou e fechou a conta.
Na próxima rodada, o Atlético de Madrid recebe o Real Betis, que faz boa campanha no início do Campeonato Espanhol. Antes, no entanto, o time da capital encara o Bayern de Munique, na estreia da Liga dos Campeões. O Celta de Vigo enfrenta o Levante na sétima rodada de La Liga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados