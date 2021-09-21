Suárez marca duas vezes e Atlético de Madrid vence o Getafe de virada no Campeonato Espanhol

Crédito: Luis Suárez marcou duas vezes na vitória do Atlético de Madrid nesta quarta-feira (AFP

O Atlético de Madrid venceu mais uma no Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, fora de casa, os colchoneros saíram atrás do placar contra o Getafe, mas Luis Suárez marcou duas vezes e garantiu a vitória da equipe de Diego Simeone por 2 a 1. Com o resultado, o Atleti assumiu a liderança da competição, com 14 pontos.

+ Manchester United define lista de substitutos para o caso de Pogba não renovar seu contratoOs primeiros minutos de jogo tiveram domínio do Atlético de Madrid em posse de bola, mas sem grandes chances de gol. A primeira oportunidade mais perigosa veio em uma cabeçada de Savic aos 20 minutos. Três minutos depois, foi a vez do Getafe assustar com finalização de Massias, que teve outra chance aos 25', mas o arremate saiu fraco pelo lado.

+ Messi sofre lesão no joelho, não enfrenta o Metz e passa a ser dúvida para duelo com o Manchester City

O Atlético de Madrid teve a primeira grande oportunidade aos 36', quando Suárez saiu cara a cara com o goleiro Soria, que fez defesa espetacular. No rebote, Correa chutou, mas a zaga desviou para escanteio. Aos 44', o Getafe abriu o placar. Após lambança de Oblak, Mitrovic aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, colocou no fundo das redes.