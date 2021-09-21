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Suárez marca duas vezes e Atlético de Madrid vence o Getafe de virada no Campeonato Espanhol

Time colchonero ficou atrás no placar durante grande parte do jogo, mas a expulsão de Aleña mudou a história da partida na reta final do segundo tempo...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 16:28

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 16:28
Crédito: Luis Suárez marcou duas vezes na vitória do Atlético de Madrid nesta quarta-feira (AFP
O Atlético de Madrid venceu mais uma no Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, fora de casa, os colchoneros saíram atrás do placar contra o Getafe, mas Luis Suárez marcou duas vezes e garantiu a vitória da equipe de Diego Simeone por 2 a 1. Com o resultado, o Atleti assumiu a liderança da competição, com 14 pontos.
+ Manchester United define lista de substitutos para o caso de Pogba não renovar seu contratoOs primeiros minutos de jogo tiveram domínio do Atlético de Madrid em posse de bola, mas sem grandes chances de gol. A primeira oportunidade mais perigosa veio em uma cabeçada de Savic aos 20 minutos. Três minutos depois, foi a vez do Getafe assustar com finalização de Massias, que teve outra chance aos 25', mas o arremate saiu fraco pelo lado.
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O Atlético de Madrid teve a primeira grande oportunidade aos 36', quando Suárez saiu cara a cara com o goleiro Soria, que fez defesa espetacular. No rebote, Correa chutou, mas a zaga desviou para escanteio. Aos 44', o Getafe abriu o placar. Após lambança de Oblak, Mitrovic aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, colocou no fundo das redes.
Já no segundo tempo, aos 10', Griezmann arriscou um forte chute de fora da área, mas a bola saiu rente a trave. Aos 30', Aleña foi expulso e reacendeu o time colchonero, que foi para cima e empatou minutos depois. Luis Suárez recebeu cruzamento de Hermoso, e chutou forte para deixar tudo igual. Aos 45', o uruguaio apareceu novamente e virou o jogo em cabeçada na pequena área após cruzamento de Vrsaljko.

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