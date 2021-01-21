Suárez marca duas vezes, Atlético de Madrid vence o Eibar, e dispara na liderança do Campeonato Espanhol

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

Segue o vice-líder porque o líder disparou. O Atlético de Madrid visitou o Eibar nesta quinta-feira e o time de Diego Simeone venceu por 2 a 1, de virada. O goleiro Dmitrovic abriu o placar para os donos da casa, mas Suárez (duas vezes) virou o jogo. Com o resultado, a equipe da capital chegou aos 44 pontos e abriu sete de vantagem para o Real Madrid, mesmo com dois jogos a menos

CAVADINHANos minutos finais, Suárez recebeu lançamento, invadiu a área, e foi derrubado por Arbilla. O juiz marcou mais um pênalti, e o próprio uruguaio foi para a cobrança. Com uma cavadinha de extrema categoria, os Colchoneros viraram o jogo e dispararam na liderança.

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