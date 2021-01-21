Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Suárez marca duas vezes, Atlético de Madrid vence o Eibar, e dispara na liderança do Campeonato Espanhol
futebol

Suárez marca duas vezes, Atlético de Madrid vence o Eibar, e dispara na liderança do Campeonato Espanhol

Time de Diego Simeone sai atrás com gol do goleiro Dmitrovic, mas mostra poder de reação e vira partida aos 44 do segundo tempo. Colchoneros abrem sete pontsos de vantagem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 19:27

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 19:27

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Segue o vice-líder porque o líder disparou. O Atlético de Madrid visitou o Eibar nesta quinta-feira e o time de Diego Simeone venceu por 2 a 1, de virada. O goleiro Dmitrovic abriu o placar para os donos da casa, mas Suárez (duas vezes) virou o jogo. Com o resultado, a equipe da capital chegou aos 44 pontos e abriu sete de vantagem para o Real Madrid, mesmo com dois jogos a menos
CAVADINHANos minutos finais, Suárez recebeu lançamento, invadiu a área, e foi derrubado por Arbilla. O juiz marcou mais um pênalti, e o próprio uruguaio foi para a cobrança. Com uma cavadinha de extrema categoria, os Colchoneros viraram o jogo e dispararam na liderança.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid encara o Valencia, em casa. O jogo acontece no domingo. O Eibar, por sua vez, encara o Celta de Vigo, fora de casa, também no domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados