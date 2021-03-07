Suárez marca, Benzema deixa tudo igual no finalzinho e clássico de Madrid termina empatado

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Honras repartidas no clássico de Madrid. No Wanda Metropolitano, Atlético e Real terminaram a partida empatados em 1 a 1. Luis Suárez marcou o gol colchonero, enquanto Benzema deixou tudo igual.

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Logo aos 15 minutos de jogo, Llorente fez boa jogada pela ponta e tocou na frente para Suárez, que estava no limite do impedimento. O uruguaio tocou na saída de Courtois para abrir o placar.Aos 42 minutos do segundo tempo, Benzema fez uma jogada individual, a bola acabou sobrando para Casemiro. O brasileiro estava dentro da área e devolveu para o francês, que completou para o fundo das redes e deixou tudo igual no Wanda Metropolitano.