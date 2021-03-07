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futebol

Suárez marca, Benzema deixa tudo igual no finalzinho e clássico de Madrid termina empatado

Atacante uruguaio voltou a marcar contra o Real Madrid, enquanto francês aproveitou passe de Casemiro para igualar o placar...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 14:23

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 14:23
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Honras repartidas no clássico de Madrid. No Wanda Metropolitano, Atlético e Real terminaram a partida empatados em 1 a 1. Luis Suárez marcou o gol colchonero, enquanto Benzema deixou tudo igual.
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Logo aos 15 minutos de jogo, Llorente fez boa jogada pela ponta e tocou na frente para Suárez, que estava no limite do impedimento. O uruguaio tocou na saída de Courtois para abrir o placar.Aos 42 minutos do segundo tempo, Benzema fez uma jogada individual, a bola acabou sobrando para Casemiro. O brasileiro estava dentro da área e devolveu para o francês, que completou para o fundo das redes e deixou tudo igual no Wanda Metropolitano.
O resultado não foi bom para nenhum dos dois, mas foi melhor para o Real Madrid. A equipe de Zidane poderia ter ficado a oito pontos do líder Atlético, que agora soma 59 pontos. Os merengues têm 54 e foram ultrapassados pelo Barcelona, com 56.

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