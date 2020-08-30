Suárez entra em contato com Nedved para conhecer interesse da Juventus

O atacante Luis Suárez entrou em contato com Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus, para conhecer em primeira mão as intenções do clube italiano, de acordo com o “Tuttosport”. O uruguaio disputa com Edin Dzeko a vaga que será deixada por Gonzalo Higuaín na Velha Senhora. O bósnio já entrou em contato com o técnico Andrea Pirlo.
Enquanto Suárez analisa todas as propostas, Dzeko aguarda um acerto da Juventus com Milik, do Napoli, para o polonês ser trocado com o bósnio e vestir a camisa da Roma. O primeiro que aceitar a oferta contratual da Velha Senhora será contratado, uma vez que são atletas vistos internamente com perfis semelhantes.
Enquanto isso, a imprensa francesa afirma que o Paris Saint-Germain também tem interesse na contratação do camisa nove e amigo de Neymar. Além da possibilidade de chegar sem custos, a cúpula catari do clube francês não vê a questão salarial como um problema. Icardi, recém-contratado em definitivo, não tem a confiança total do técnico Thomas Tuchel.