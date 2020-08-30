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futebol

Suárez entra em contato com Nedved para conhecer interesse da Juventus

Atacante uruguaio analisa todas as propostas, enquanto clube italiano tem pressa na negociação. Imprensa francesa também diz que PSG está interessado no camisa nove...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 09:03
Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
O atacante Luis Suárez entrou em contato com Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus, para conhecer em primeira mão as intenções do clube italiano, de acordo com o “Tuttosport”. O uruguaio disputa com Edin Dzeko a vaga que será deixada por Gonzalo Higuaín na Velha Senhora. O bósnio já entrou em contato com o técnico Andrea Pirlo.
Enquanto Suárez analisa todas as propostas, Dzeko aguarda um acerto da Juventus com Milik, do Napoli, para o polonês ser trocado com o bósnio e vestir a camisa da Roma. O primeiro que aceitar a oferta contratual da Velha Senhora será contratado, uma vez que são atletas vistos internamente com perfis semelhantes.
Enquanto isso, a imprensa francesa afirma que o Paris Saint-Germain também tem interesse na contratação do camisa nove e amigo de Neymar. Além da possibilidade de chegar sem custos, a cúpula catari do clube francês não vê a questão salarial como um problema. Icardi, recém-contratado em definitivo, não tem a confiança total do técnico Thomas Tuchel.

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