Suárez em despedida: 'Vou com a sensação de dever cumprido'

Crédito: Divulgação/Barcelona

Em sua coletiva de despedida do Barcelona, Luis Suárez contou com as presenças de Messi, Piqué, Busquets, Sergi Roberto e Alba, se emocionou, chorou e agradeceu ao clube pelos seis anos em que vestiu a camisa blaugrana. Apesar disso, o uruguaio demonstrou grandes expectativas em seu novo projeto com Diego Simeone e o Atlético de Madrid.- O treinador (Koeman) não contava comigo. Eu vou com a sensação de dever cumprido. Quando o técnico me comunicou, eu já sabia. Segui trabalhando e me respeitaram até encontrar uma nova solução. O treinador não teve problema.

Suárez deve iniciar os trabalhos sob comando de Simeone o quanto antes, mas não deve jogar neste domingo contra o Granada. Apesar disso, as expectativas do centroavante são grandes.

- O novo desafio me atrai muito. Os jogos contra sua ex-equipe são especiais. Já conversei com Simeone e Griezmann. Vou com muita vontade e expectativa. Sempre estive lutando pela liga e vou para um time competitivo e ambicioso.