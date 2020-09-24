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futebol

Suárez em despedida: 'Vou com a sensação de dever cumprido'

Atacante uruguaio se emocionou em sua última coletiva na Catalunha e disse respeitar a decisão de Ronald Koeman. Suárez contou também sobre a expectativa no Atlético...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:31

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 08:31
Crédito: Divulgação/Barcelona
Em sua coletiva de despedida do Barcelona, Luis Suárez contou com as presenças de Messi, Piqué, Busquets, Sergi Roberto e Alba, se emocionou, chorou e agradeceu ao clube pelos seis anos em que vestiu a camisa blaugrana. Apesar disso, o uruguaio demonstrou grandes expectativas em seu novo projeto com Diego Simeone e o Atlético de Madrid.- O treinador (Koeman) não contava comigo. Eu vou com a sensação de dever cumprido. Quando o técnico me comunicou, eu já sabia. Segui trabalhando e me respeitaram até encontrar uma nova solução. O treinador não teve problema.
Suárez deve iniciar os trabalhos sob comando de Simeone o quanto antes, mas não deve jogar neste domingo contra o Granada. Apesar disso, as expectativas do centroavante são grandes.
- O novo desafio me atrai muito. Os jogos contra sua ex-equipe são especiais. Já conversei com Simeone e Griezmann. Vou com muita vontade e expectativa. Sempre estive lutando pela liga e vou para um time competitivo e ambicioso.
Desde 2014 no clube, Suárez marcou 198 gols com o fardamento do Barcelona, inclusive no último jogo do clube na temporada, na fatídica derrota para o Bayern por 8 a 2. O Atlético de Madrid pagará cerca de seis milhões de euros (R$ 38 milhões) em variáveis para contar com o novo camisa nove que entrará para ocupar o espaço deixado por Morata.

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