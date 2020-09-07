Suárez é oferecido ao Atlético de Madrid, mas salário trava avanço

De saída do Barcelona e perto de ser anunciado pela Juventus, o atacante Luis Suárez chegou a ser oferecido ao Atlético de Madrid, de acordo com a rádio "Cadena Cope", da Espanha, mas os altos custos salariais do uruguaio travaram o avanço das conversas. O staff do jogador chegou a se reunir com dirigentes do Atlético e questionar sobre as possibilidades de contratação do astro. Mas somente a saída de um atleta como Diego Costa, por exemplo, viabilizaria o aporte por Suárez.
Aos 33 anos, o uruguaio tenta obter cidadania espanhola, para que a Juve não ocupe um dos postos de estrangeiro no elenco. O atacante ainda precisa se desvincular do Barça, e o clube espanhol quer receber alguma compensação financeira para liberá-lo.
De acordo com o jornal "Marca", Suárez e a Juventus já acertaram bases salariais: dois anos de contrato com uma possível extensão, recebendo R$ 62 milhões neste período (aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês).