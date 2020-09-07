Suárez é oferecido ao Atlético de Madrid, mas salário trava avanço

De saída do Barcelona e perto de ser anunciado pela Juventus, o atacante Luis Suárez chegou a ser oferecido ao Atlético de Madrid, de acordo com a rádio "Cadena Cope", da Espanha, mas os altos custos salariais do uruguaio travaram o avanço das conversas. O staff do jogador chegou a se reunir com dirigentes do Atlético e questionar sobre as possibilidades de contratação do astro. Mas somente a saída de um atleta como Diego Costa, por exemplo, viabilizaria o aporte por Suárez.