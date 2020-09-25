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futebol

Suárez é aprovado nos exames médicos e pode estrear no domingo

Atacante do Atlético de Madrid deve participar de treinamento na tarde desta sexta-feira para conhecer companheiros. Jogador deve ser relacionado para jogo contra o Granada...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 10:22

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 10:22
Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9
O atacante Luis Suárez realizou e foi aprovado nos exames médicos do Atlético de Madrid, segundo a imprensa espanhola. O uruguaio está pronto para assinar um contrato por duas temporadas com o novo clube e, após medidas protocolares, é esperado para conhecer os novos companheiros e participar do primeiro treino como colchonero.O atacante não poderá ser recebido pelo zagueiro Giménez, companheiro de seleção, e pelo técnico Diego Simeone, pois ambos estão de quarentena por terem testado positivo para a Covid-19. O jogador participará de sessões nesta sexta-feira e sábado para se preparar para o confronto contra o Granada neste domingo.
A expectativa é de que Suárez possa estrear neste final de semana com a camisa do Atlético de Madrid, embora o uruguaio vá começar a partida no banco de reservas. O titular será o veterano Diego Costa. O uruguaio deve usar a camisa nove, que ficou vaga após a saída de Morata para a Juventus.

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