Suárez é aprovado nos exames médicos e pode estrear no domingo

O atacante Luis Suárez realizou e foi aprovado nos exames médicos do Atlético de Madrid, segundo a imprensa espanhola. O uruguaio está pronto para assinar um contrato por duas temporadas com o novo clube e, após medidas protocolares, é esperado para conhecer os novos companheiros e participar do primeiro treino como colchonero.O atacante não poderá ser recebido pelo zagueiro Giménez, companheiro de seleção, e pelo técnico Diego Simeone, pois ambos estão de quarentena por terem testado positivo para a Covid-19. O jogador participará de sessões nesta sexta-feira e sábado para se preparar para o confronto contra o Granada neste domingo.