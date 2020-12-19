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futebol

Suárez decide, Atlético vence e se mantém entre os líderes do Espanhol

Após sofrimento na primeira etapa, Luis Suárez é responsável por desafogar Atlético de Madrid. Elche deu susto na segunda etapa, mas Diego Costa define placar final...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 11:57

LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 11:57
Crédito: Suárez anotou dois gols e ajudou o Atlético de Madrid a construir a vitória sobre o Elche (OSCAR DEL POZO / AFP
O Atlético de Madrid conquistou uma vitória importante em casa contra o Elche por 3 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Com dois gols de Luis Suárez e um de Diego Costa, os colchoneros conseguem se manter entre os líderes da competição e firmes na briga pelo título.
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SOFRIDOApós criar poucas boas chances no primeiro tempo, como em uma jogada ensaiada que terminou em finalização de Llorente para defesa no susto de Badía, Luis Suárez mostrou para que foi contratado. Aos 40 minutos, o uruguaio recebeu cruzamento rasteiro de Trippier e tocou na saída do goleiro para inaugurar o placar.
SEMPRE ELEAos 13 minutos, novamente Luis Suárez aproveitou um cruzamento de carrasco pelo lado esquerdo, empurrou a bola de carrinho para o fundo das redes e deu tranquilidade para os colchoneros na partida. Com o tento, o camisa nove se colocou entre os artilheiros do Campeonato Espanhol com sete gols marcados.
SUSTO E ALÍVIOO Elche achou o empate com Boyé marcando de cabeça após cobrança de escanteio e desvio no primeiro poste do companheiro. Após o 2 a 1, os visitantes buscaram mais o empate, mas o Atlético de Madrid achou um pênalti sofrido por Diego Costa e convertido pelo espanhol para fechar o placar e dar os três pontos para o time da capital.

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