Suárez continua indisponível após Covid-19 e não enfrenta o Bayern

Não será contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira, que o atacante Luis Suárez voltará a jogar pelo Atlético de Madrid. Depois de testar positivo para Covid-19 no último dia 16, o uruguaio continua dando positivo para a doença e não entrará em campo pela Liga dos Campeões contra os bávaros.Segundo informações do jornal "As", da Espanha, o atleta realizou o exame nesta segunda, que novamente apresentou resultado positivo. Desta forma, por mais que não apresente sintomas ou não seja um eventual transmissor do vírus, o jogador não pode entrar em campo de acordo com o regulamento da Uefa. A entidade prevê que todos tenham testado negativo antes das partidas.