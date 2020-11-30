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Suárez continua indisponível após Covid-19 e não enfrenta o Bayern

Jogador realiza novo exame nesta segunda-feira, que mais uma vez dá positivo. De acordo com regulamento da Uefa, atleta não pode entrar em campo pela Liga dos Campeões...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 15:47
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Não será contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira, que o atacante Luis Suárez voltará a jogar pelo Atlético de Madrid. Depois de testar positivo para Covid-19 no último dia 16, o uruguaio continua dando positivo para a doença e não entrará em campo pela Liga dos Campeões contra os bávaros.Segundo informações do jornal "As", da Espanha, o atleta realizou o exame nesta segunda, que novamente apresentou resultado positivo. Desta forma, por mais que não apresente sintomas ou não seja um eventual transmissor do vírus, o jogador não pode entrar em campo de acordo com o regulamento da Uefa. A entidade prevê que todos tenham testado negativo antes das partidas.
Suárez testou positivo para o novo coronavírus durante a última Data-Fifa, quando ainda estava a serviço da seleção uruguaia e perdeu o duelo contra o Brasil. Pelo time Colchonero, 'El Pistolero' foi desfalque nos duelos contra Barcelona e Valencia, pelo Espanhol, e também contra o Lokomotiv Moscou, na Liga dos Campeões.

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