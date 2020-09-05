Suárez chega a acordo com Juventus e saída do Barça fica mais próxima

A permanência de Messi no Barcelona trouxe uma esperança de que o atacante Luis Suárez pudesse permanecer na equipe blaugrana, já que ambos são amigos íntimos. No entanto, de acordo com o jornal "Marca", o uruguaio deve mesmo ser o novo reforço da Juventus para a próxima temporada.Segundo publica o periódico espanhol neste sábado, o camisa 9 chegou a um acordo com a Velha Senhora, que agora precisa se acertar com o Barcelona. O contrato de Suárez em Turim será de duas temporadas, com opção de renovação por mais uma, e um salário de 10 milhões de euros anuais (R$ 62 milhões).