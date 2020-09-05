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futebol

Suárez chega a acordo com Juventus e saída do Barça fica mais próxima

Jogador acerta bases salariais e duração de contrato com equipe italiana, mas ainda depende de acerto entre clubes para se mudar de Barcelona para Turim...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 14:33
Crédito: AFP
A permanência de Messi no Barcelona trouxe uma esperança de que o atacante Luis Suárez pudesse permanecer na equipe blaugrana, já que ambos são amigos íntimos. No entanto, de acordo com o jornal "Marca", o uruguaio deve mesmo ser o novo reforço da Juventus para a próxima temporada.Segundo publica o periódico espanhol neste sábado, o camisa 9 chegou a um acordo com a Velha Senhora, que agora precisa se acertar com o Barcelona. O contrato de Suárez em Turim será de duas temporadas, com opção de renovação por mais uma, e um salário de 10 milhões de euros anuais (R$ 62 milhões).
Agora falta o acordo entre Juventus e Barcelona. Suárez tem mais um ano de contrato com os catalães, com renovação automática caso jogue 60% das partidas do clube na temporada. O novo técnico culé, Ronald Koeman, já afirmou que não conta com o uruguaio, mas o Barça não quer se desfazer de um ativo sem ao menos receber uma compensação.

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