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Suárez aconselha Messi a permanecer no Barcelona, mas reitera: 'Ele que vai decidir'

Argentino tem contrato apenas até o final da atual temporada e ainda não decidiu sobre seu futuro. PSG monitora a situação do jogador e já fez proposta de contrato...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 13:19
Crédito: Reprodução
Questionado sobre uma possível saída de Lionel Messi do Barcelona, Luis Suárez reiterou o desejo de permanência do argentino no clube catalão. O uruguaio, que atuou junto com o camisa 10 por anos, também reiterou que a vontade do jogador prevalecerá.
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- Se ele me perguntar [o que fazer], como amigo, direi que não o vejo em outro lugar que não seja no Barcelona, não seria bom para ele. Mas ele é que vai tomar a decisão. O melhor seria ter um final de carreira no lugar onde foi mais feliz. O Barcelona é a equipe que lhe deu tudo e ele também deu tudo ao clube - disse ao canal "TV3".Messi tem contrato com o Barcelona até o final da atual temporada e ainda não decidiu seu futuro. Manchester City e PSG são os favoritos para contratar o camisa 10. O clube francês, inclusive, já fez uma proposta de dois anos ao jogador.

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