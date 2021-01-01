Stuttgart x RB Leipzig; saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP

O RB Leipzig viaja neste sábado para encarar o Stuttgart, às 16h30 (horário de Brasília), visando a liderança do Campeonato Alemão. É o primeiro jogo da equipe dirigida por Julian Nagelsmann no ano de 2021 após ter tido um bom início na temporada. Os visitantes estão apenas dois pontos atrás do Bayern de Munique, enquanto o adversário sonha com vaga em zona de competição europeia.Reencontro

- O Stuttgart é uma equipe muito forte, apesar de não ter tanto sucesso em casa em termos de pontos, mas faz bons jogos. O time é interessante e existem jogadores com muito talento em várias posições. Eles têm velocidade, intensidade, o que indica um jogo dinâmico. Meu ex-assistente, Pellegrino Matarazzo, faz um ótimo trabalho. Será um duelo interessante - avaliou Nagelsmann.

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Mandante ruim

Das quatro vitórias do Stuttgart na Bundesliga, apenas uma foi dentro de seus domínios, enquanto o RB Leipzig é uma equipe que só perdeu em uma ocasião fora de casa neste Campeonato Alemão. Os mandantes não vivem bom momento após dois jogos sem vitórias e enfrentam a melhor defesa da competição, já que o time de Nagelsmann sofreu apenas nove gols em 13 partidas.

FICHA TÉCNICA:Stuttgart x RB Leipzig

Data e horário: 2/1/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Mercedes-Benz Arena, em Estugarda (ALE)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:STUTTGART (Técnico: Thomas Hitzlsperger)Kobel; Mavropanos, Anton e Kempf; Wamangituka, Mangala, Endo, Castro e Sosa; Coulibaly e Gonzalez.

Desfalques: Erik Thommy, Clinton Mola, Maxime Awoudja, Hamadi Al Ghaddioui e Momo Cisse (machucados).

RB LEIPZIG (Técnico: Julian Nagelsmann)Gulasci; Mukiele, Upamecano, Konate e Halstenberg; Haidara e Sabitzer; Olmo, Forsberg e Angelino; Poulsen.