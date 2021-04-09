Stuttgart x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Na última rodada, o Borussia foi superado pelo Eintracht Frankfurt, por 2 a 1. Ina Fassbender / POOL / AFP

Neste sábado, o Borussia Dortmund viaja para enfrentar o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena, às 13h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. Com 43 pontos, o Borussia está no quinto lugar, fora da zona de classificação direta para a próxima Champions League. Por outro lado, com 39 pontos, o Stuttgart vem em uma crescente no campeonato e ocupa a oitava colocação.

> Confira a classificação do Campeonato AlemãoA partida deste sábado será parada dura para o Borussia Dortmund. Isso porque, os visitantes vem de duas derrotas consecutivas por 2 a 1: uma para o Eintracht Frankfurt, na última rodada da Bundesliga, e outra para o Manchester City, no primeiro duelo das quartas de final da Champions League.

Além disso, por mais que os comandados de Edin Terzic estejam focados no jogo de volta contra o City, a partida da 28ª rodada do Alemão é importante. Isso porque, a equipe precisa da vitória para não sair dos trilhos e conseguir se manter na cola dos quatro times que hoje se classificariam direto para a próxima Champions League.

O Stuttgart, por sua vez, tem a vantagem de mandar o jogo em seu estádio. Assim, a equipe vem em uma crescente interessante no campeonato e, dos últimos cinco duelos, venceu três, empatou um e perdeu um.

Outro fator que vai adicionar pressão ao jogo é que, caso o time mandante saia vitorioso, pode ficar a apenas um ponto do Borussia e, assim, sonhar com a vaga de repescagem para a Champions. FICHA TÉCNICASTUTTGART x BORUSSIA DORTMUND - Campeonato Alemão - 28ª rodada​Data e horário: 10/04/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE)Onde assistir: Site e aplicativo do OneFootball

STUTTGART (Treinador: Pellegrino Matarazzo)Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Coulibaly, Endo, Castro, Sosa; Didavi, Klimowicz; Kalajdzic.

Desfalques: Silas Wamangituka, Nicolas Gonzalez, Hamadi Al Ghaddioui, Clinton Mola e Lilian Egloff (todos lesionados)​BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Edin Terzic)​Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Dahoud; Hazard, Brandt, Reyna; Haaland