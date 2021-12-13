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Stuttgart x Bayern de Munique: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Após tropeço do Dortmund, principal adversário do clube no Campeonato Alemão, equipe bávara busca abrir diferença na liderança em busca do título da Bundesliga...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 14:15

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 14:15

O Bayern de Munique viaja para encarar o Stuttgart pela Bundesliga nesta terça-feira, às 14h30 (horário de Brasília). Os bávaros abriram larga vantagem para o Dortmund após tropeço dos aurinegros na última rodada do Campeonato Alemão e buscam ampliar a diferença de pontos pelo título.DE VOLTA AOS TRILHOSApós ter tropeçado diante do Augsburg, no clássico da Baviera, a equipe de Julian Nagelsmann não perde em nenhuma competição. O Bayern fez cinco jogos, sendo três pela Bundesliga e dois pela Champions League, e superou seu rival em todos os duelos.
> Veja a tabela da Bundesliga
ALGUMAS DÚVIDASApesar do bom momento, o Bayern de Munique possui algumas dúvidas na montagem do elenco. Nagelsmann não sabe se poderá contar com Musiala, Goretzka e Tolisso. Joshua Kimmich, com sequelas da Covid-19, e Choupo-Moting estão descartados.
FICHA TÉCNICA:Stuttgart x Bayern de Munique
Data e horário: 14/12/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)Muller; Mavropanos, Anton e Ito; Stenzel, Endo, Karazor e Coulibaly; Forster e Mangala; Marmoush
Desfalques: Roberto Massimo, Sasa Kalajdzic, Enzo Millot, Erik Thommy, Fabian Bredlow, Borna Sosa, Nikolas Nartey, Philipp Klement e Mohamed Sankoh (machucados)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Sule e Davies; Musiala e Roca; Coman, Muller e Gnabry; Lewandowski
Desfalques: Joshua Kimmich e Choupo-Moting (machucados)
Crédito: BayernvivebommomentonoCampeonatoAlemão(Foto:ChristofSTACHE/AFP

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