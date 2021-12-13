Stuttgart x Bayern de Munique: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

O Bayern de Munique viaja para encarar o Stuttgart pela Bundesliga nesta terça-feira, às 14h30 (horário de Brasília). Os bávaros abriram larga vantagem para o Dortmund após tropeço dos aurinegros na última rodada do Campeonato Alemão e buscam ampliar a diferença de pontos pelo título.DE VOLTA AOS TRILHOSApós ter tropeçado diante do Augsburg, no clássico da Baviera, a equipe de Julian Nagelsmann não perde em nenhuma competição. O Bayern fez cinco jogos, sendo três pela Bundesliga e dois pela Champions League, e superou seu rival em todos os duelos.