Strasbourg x Paris Saint-Germain: onde assistir e as escalações

Após uma grande vitória sobre o Bayern de Munique pela Champions League, o Paris Saint-Germain viaja para encarar o Strasbourg pelo Campeonato Francês neste sábado, às 12h (horário de Brasília). A equipe de Mauricio Pochettino ocupa a vice-liderança da Ligue 1 depois de ter sido derrotado para o Lille na última rodada e joga sem Neymar.Confiantes
- A vitória em Munique nos deu muita confiança. A equipe está bem, o estado de espírito é bom, mas temos muitos desfalques, o que torna as coisas mais difíceis. O Strasbourg é um time muito físico e temos que colocar os atletas mais descansados para responder ao desafio - disse Pochettino.
DurezaO PSG está com alguns desfalques, sendo Neymar o principal após ter sido expulso nos minutos finais do duelo contra o Lille. No entanto, além das ausências, o adversário promete ser uma pedra no sapato de Pochettino e recentemente o Strasbourg conseguiu tirar pontos do líder do Campeonato Francês mesmo jogando fora de casa.
FICHA TÉCNICA:Strasbourg x Paris Saint-Germain
Data e horário: 10/4/2021, às 12h (de Brasília)Local: Stade de la Meinau, em Strasbourg (FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:STRASBOURG (Técnico: Thierry Laurey)Sels; Guilbert, Mitrovic, Kone, Carole e Caci; Sissoko, Aholou e Thomasson; Ajorque e Diallo
Desfalques: Lebo Mothiba, Alexander Djiku e Mohamed Simakan (machucados)
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Kehrer, Kimpembe, Pembele e Bakker; Paredes e Herrera; Sarabia, Rafinha e Kean; Mbappé
Desfalques: Kurzawa e Icardi (machucados). Neymar (suspenso). Verratti e Florenzi (Covid-19)