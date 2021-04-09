Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Strasbourg x Paris Saint-Germain: onde assistir e as escalações

Time de Mauricio Pochettino vem embalado após grande vitória contra o Bayern de Munique na Champions League, mas joga sem Neymar pelo Campeonato Francês...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 13:51
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Após uma grande vitória sobre o Bayern de Munique pela Champions League, o Paris Saint-Germain viaja para encarar o Strasbourg pelo Campeonato Francês neste sábado, às 12h (horário de Brasília). A equipe de Mauricio Pochettino ocupa a vice-liderança da Ligue 1 depois de ter sido derrotado para o Lille na última rodada e joga sem Neymar.Confiantes
- A vitória em Munique nos deu muita confiança. A equipe está bem, o estado de espírito é bom, mas temos muitos desfalques, o que torna as coisas mais difíceis. O Strasbourg é um time muito físico e temos que colocar os atletas mais descansados para responder ao desafio - disse Pochettino.
Dureza​​O PSG está com alguns desfalques, sendo Neymar o principal após ter sido expulso nos minutos finais do duelo contra o Lille. No entanto, além das ausências, o adversário promete ser uma pedra no sapato de Pochettino e recentemente o Strasbourg conseguiu tirar pontos do líder do Campeonato Francês mesmo jogando fora de casa.
FICHA TÉCNICA:Strasbourg x Paris Saint-Germain
Data e horário: 10/4/2021, às 12h (de Brasília)Local: Stade de la Meinau, em Strasbourg (FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:STRASBOURG (Técnico: Thierry Laurey)Sels; Guilbert, Mitrovic, Kone, Carole e Caci; Sissoko, Aholou e Thomasson; Ajorque e Diallo
Desfalques: Lebo Mothiba, Alexander Djiku e Mohamed Simakan (machucados)
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Kehrer, Kimpembe, Pembele e Bakker; Paredes e Herrera; Sarabia, Rafinha e Kean; Mbappé
Desfalques: Kurzawa e Icardi (machucados). Neymar (suspenso). Verratti e Florenzi (Covid-19)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados