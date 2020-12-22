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futebol

Stoke City x Tottenham; veja onde assistir e prováveis escalações

José Mourinho tem ambição de conquistar seu primeiro título como treinador do Tottenham e busca avançar às semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 13:15

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 13:15

Crédito: Tottenham vive momento conturbado na Premier League (FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
O Tottenham viaja para duelar contra o Stoke City pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). José Mourinho ainda busca seu primeiro título desde que chegou a equipe londrina e está a apenas três jogos de distância do primeiro troféu disputado na temporada da Inglaterra.Ambição
- Para vencer este torneio, precisamos vencer três jogos. Um contra o Stoke e, se passarmos, teremos mais duas partidas por fazer contra times com a mesma ambição que a nossa. A diferença entre a Championship e a Premier League é mínima. É uma competição difícil de vencer, mas se caminharmos na direção que conversamos desde o início da temporada, o próximo jogo é o jogo que queremos ganhar. É Copa. É um duelo para ir às semifinais ou assistir as semifinais da TV - afirmou Mourinho.
> Veja a tabela da Premier League
Trajetória
Para chegar nas semifinais da Carabao Cup, o Stoke City teve que passar por todas as fases do torneio e eliminar Blackpool, Wolverhampton, Gillingham e Aston Villa, enquanto os Spurs só jogaram uma partida contra o Chelsea e derrotaram a equipe de Frank Lampard nos pênaltis. Na Premier League, o Tottenham vive fase complicada e vem de duas derrotas seguidas, enquanto o rival desta quarta não perde há três partidas.
FICHA TÉCNICA:Stoke City x Tottenham
Data e horário: 23/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: Britannia Stadium, em Staffordshire (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:STOKE CITY (Técnico: Michel O'Neill)Bursik; Collins, Chester, Souttar e Fox; Cousins e Mikel; Brown, Powell e McClean; Vokes
Desfalques: Tyrese Campbell, Lee Gregory, Sam Clucas, Anguns Gunn, Joe Allen e Adam Davies (machucados).
TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Hart; Doherty, Sanchez, Rodon e Davies; Winks e Hojbjerg; Bale, Dele Alli e Lucas; Carlos Vinicius.
Desfalques: Lo Celso, Lamela e Tanganga (machucados).

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