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futebol

STJD suspende o presidente do Vitória Paulo Carneiro; entenda

Dirigente não cumpriu com o combinado perante ao tribunal e agora está suspenso de exercer a sua função no clube...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:45

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 17:45
Crédito: Reprodução/Sportv
O presidente Paulo Carneiro voltou a ganhar holofotes negativos no Vitória. Por conta do não cumprimento da suspensão no STJD, em 2020, ele está suspenso das suas funções.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na ocasião, o mandatário invadiu o gramado do jogo entre Vitória e Ceará, válido pela Copa do Brasil e ameaçou o jogador Vina, do Vozão.
Após o ato, Carneiro foi a julgamento e acabou punido financeiramente e esportivamente. O presidente recorreu da decisão e teve uma redução na questão financeira.
O problema é que a multa de inicialmente de R$ 111 mil não foi quitada e o STJD entrou na história. Agora, resta saber quando e como o mandatário irá quitar seus débitos para voltar a trabalhar normalmente pelo clube.
Vitória
Através da assessoria de imprensa, o clube informou que não irá se manifestar sobre o caso.

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