STJD suspende o presidente do Vitória Paulo Carneiro; entenda

Crédito: Reprodução/Sportv

O presidente Paulo Carneiro voltou a ganhar holofotes negativos no Vitória. Por conta do não cumprimento da suspensão no STJD, em 2020, ele está suspenso das suas funções.

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Na ocasião, o mandatário invadiu o gramado do jogo entre Vitória e Ceará, válido pela Copa do Brasil e ameaçou o jogador Vina, do Vozão.

Após o ato, Carneiro foi a julgamento e acabou punido financeiramente e esportivamente. O presidente recorreu da decisão e teve uma redução na questão financeira.

O problema é que a multa de inicialmente de R$ 111 mil não foi quitada e o STJD entrou na história. Agora, resta saber quando e como o mandatário irá quitar seus débitos para voltar a trabalhar normalmente pelo clube.

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