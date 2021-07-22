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STJD rejeita pedido de Rogério Caboclo e dirigente segue afastado da presidência da CBF

Cartola ficará afastado até setembro, porém cabe recurso no Pleno do STJD. Caso não consiga provar sua inocência, será desligado de maneira efetiva do comando da entidade
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Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 17:09
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu indeferir o Mandado de Garantia contra a decisão da Comissão de Ética da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) protocolado por Rogério Caboclo. O dirigente pretendia voltar à presidência da entidade, porém seguirá afastado de acordo com a decisão do tribunal.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato BrasileiroCabe salientar que o cartola está afastado da presidência por 60 dias devido à acusação de assédio feita por uma funcionária da CBF, no último dia 6 de junho. Neste sentido, vale destacar que Rogério Caboclo pode entrar com um recurso depois da decisão do STJD, e ir ao Pleno do Tribunal.
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- Assim é que diante da decadência do direito da parte de impetrar o presente Mandado de Garantia, falta à Inicial um dos requisitos essenciais, sendo pois, impositivo, o indeferimento da Exordial. Pelo exposto, INDEFIRO liminarmente a Inicial do Mandado de Garantia, na forma do art. 94 do CBJD - argumento presente do texto.
De acordo com a decisão, Rogério Caboclo ficará afastado até o mês de setembro. Dessa forma, se o dirigente não conseguir provar a sua inocência, ele será desligado de maneira efetiva do comando da CBF.
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Atualmente, o Coronel Nunes segue à frente da entidade como presidente durante este período. Ele será responsável por convocar uma eleição no prazo de 30 dias, que decidirá um dos oito vice-presidentes para assumir um mandato "tampão" até abril de 2023.
Em sua defesa, divulgada pelo portal ESPN, Caboclo acusa o ex-presidente Marco Polo Del Nero de ter organizado um complô no polêmico caso de assédio à uma funcionária da entidade. O cartola e pessoas mais próximas confiavam na decisão do STJD de que o cartola voltaria à CBF. Porém, sofreu mais uma derrota na queda de braço para tentar permanecer no cargo.
- Apesar de banido para sempre do mundo do futebol por causa de escândalos de corrupção, o ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero tem sido anfitrião de festas do grupo que assumiu o controle da entidade após o afastamento temporário do atual presidente, Rogério Caboclo - disse a assessoria de Caboclo, em nota enviada ao portal ESPN.

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