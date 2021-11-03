STJD pune e Grêmio não terá torcida no estádio

Crédito: Ricardo Rimoli / Lancepress!

A confusão na Arena do último domingo causou o primeiro transtorno ao Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro e o clube não terá a sua torcida no estádio.

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O presidente do STJD, Otávio Noronha, aceitou a liminar da Procuradoria e o Tricolor está impedido de ter a sua torcida na Arena e nos jogos como visitante até o julgamento do Tribunal.

Confusão

Após a derrota contra o Palmeiras no último domingo, a torcida do Grêmio invadiu o gramado e correu em direção ao vestiário.

Sem obter o êxito de invadir o local, alguns membros destruíram a cabine do VAR e entraram em conflito com a polícia.