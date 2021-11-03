STJD pune e Grêmio não terá torcida no estádio

A confusão na Arena do último domingo causou o primeiro transtorno ao Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro e o clube não terá a sua torcida no estádio.
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O presidente do STJD, Otávio Noronha, aceitou a liminar da Procuradoria e o Tricolor está impedido de ter a sua torcida na Arena e nos jogos como visitante até o julgamento do Tribunal.
Confusão
Após a derrota contra o Palmeiras no último domingo, a torcida do Grêmio invadiu o gramado e correu em direção ao vestiário.
Sem obter o êxito de invadir o local, alguns membros destruíram a cabine do VAR e entraram em conflito com a polícia.
'Sendo esse em suma, o nefasto clima que gravita atualmente sobre a torcida do Grêmio, noticia com justificada apreensão a Procuradoria de Justiça Desportiva, que a agremiação tem ainda pela frente, alguns jogos válidos pelo torneio, onde é razoável cogitar-se que novamente se poderá instaurar nos estádios, caso nada seja feito para se evitar, uma verdadeira praça de guerra, em detrimento à segurança de torcedores e profissionais envolvidos no evento', escreveu o Presidente Otávio Noronha.