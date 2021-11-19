Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

STJD nega pedido do Grêmio para liberar a torcida

Tribunal não vai abrir mão da sua pena e o Tricolor permanece sem contar com a sua torcida no estádio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:39

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:39

Na luta para sobreviver no Brasileirão, o Grêmio tentou junto ao STJD a liberação da sua torcida até o julgamento do clube no Tribunal.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do esforço do departamento jurídico, os juízes entenderam que o pedido do Tricolor não poderia ser aceito e vai continuar sem público.
Punição
A ordem do Grêmio ficar sem o seu torcedor ocorreu após a invasão de campo na partida contra o Palmeiras, em Porto Alegre.
Na ocasião, alguns torcedores entraram em campo pós-jogo e tentaram invadir os vestiários. Sem êxito, quebraram a cabine do VAR.
Crédito: RicardoRimoli/Lancepress!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados