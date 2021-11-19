STJD nega pedido do Grêmio para liberar a torcida

Na luta para sobreviver no Brasileirão, o Grêmio tentou junto ao STJD a liberação da sua torcida até o julgamento do clube no Tribunal.

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Apesar do esforço do departamento jurídico, os juízes entenderam que o pedido do Tricolor não poderia ser aceito e vai continuar sem público.

Punição

A ordem do Grêmio ficar sem o seu torcedor ocorreu após a invasão de campo na partida contra o Palmeiras, em Porto Alegre.

Na ocasião, alguns torcedores entraram em campo pós-jogo e tentaram invadir os vestiários. Sem êxito, quebraram a cabine do VAR.