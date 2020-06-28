STJD libera Autuori para comandar Botafogo contra a Cabofriense

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O técnico Paulo Autuori está liberado para comandar o Botafogo, neste domingo, contra a Cabofriense, na partida válida pela quarta rodada da Taça Rio. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), Otávio Noronha acatou, neste sábado, uma liminar solicitada pelo Botafogo para garantir o direito do treinador de dirigir a equipe na partida no Nilton Santos.

Autuori havia sido suspenso por 15 dias pelo TJD/RJ após solicitação após ter feito críticas à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), em entrevista ao Jornal O Globo.

O Alvinegro alegou que as palavras ditas pelo treinador não extrapolaram o limite da liberdade de expressão. Ainda segundo o clube, a conduta de Autuori deveria ser analisada e, se confirmada infração disciplinar, seguir os ditames e preceitos legais do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e jamais ser aplicada suspensão preventiva sem possuir o amparo legal que justifique tal decisão.

Após análise, o vice-presidente do STJD afirmou em sua decisão que o treinador as críticas do treinador "não causam qualquer perplexidade, posto que infelizmente são fatos absolutamente corriqueiros no dia-a-dia do Futebol”.

Otávio Noronha acrescentou ainda que “se a Procuradoria local entende que o Requerente cometeu ato infracional, deve – e certamente o fará – oferecer a competente denúncia, que seguirá o devido processo legal, onde se oportunizará o sagrado direito de defesa ao denunciado, que, ao final, se condenado for, cumprirá a pena que lhe for imposta. Não se pode, em hipótese alguma, inverter a ordem do processo, impondo-se uma espécie de cumprimento antecipado de pena".